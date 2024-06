Primera decisión que tomaron en Brasil tras empatar con Costa Rica

El seleccionador brasileño, Dorival Júnior, lamentó este lunes la falta de "profundidad" y acierto de su equipo, aunque para él hubo "muchas cosas buenas" en el empate sin goles con Costa Rica, en el debut de la Copa América de Estados Unidos.



"Brasil está evolucionando. Empatamos, pero hicimos muchas cosas buenas", destacó el técnico en rueda de prensa, tras igualar con el combinado tico en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en la primera jornada del Grupo D.



Dorival dijo que el resultado no cambia su hoja de ruta para los dos próximos partidos contra Paraguay y Colombia.

"Vamos a luchar y alcanzar nuestra clasificación", garantizó.



Entre los puntos positivos, resaltó la recuperación rápida de la posesión, pero lamentó la mala ejecución de cara a la portería rival.

"Ellos no daban cinco pases seguidos", destacó.



El entrenador, que asumió la absoluta en enero pasado, también señaló que las dimensiones reducidas del campo favoreció la doble marcación que impuso el cuadro de Gustavo Alfaro sobre sus hombres, en especial sobre Vinícius Júnior, desaparecido en combate.



Preguntado sobre la sustitución del extremo del Real Madrid en el minuto 70, reveló que fue una decisión técnica.



"Le colocamos por banda, por dentro, pero no encontramos los caminos. Vinícius estuvo muy bien marcado. Tuvimos que encontrar una solución mediante un cambio (Endrick)", explicó.

Y completó: "El doble marcaje se daba muy rápido. Tenemos un campo reducido y eso facilita al que defiende".



Después de empatar con Costa Rica, Brasil se enfrentará con Paraguay y Colombia, que ganó este lunes por 2-1 a la Albirroja.