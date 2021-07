La selección argentina, que lleva 17 partidos invicta y es candidata a llegar a la final de la Copa América de Brasil, se enfrenta este sábado en los cuartos de final a Ecuador, que no ganó en el torneo pero demostró un buen nivel que le permite soñar con alcanzar su segunda semifinal.

Siga en vivo Argentina vs Ecuador; Copa América 2021

Argentina, que no tiene lesionados ni lastimados, cuenta con un iluminado Lionel Messi, que fue el mejor jugador de su grupo durante la primera fase y es el máximo goleador del torneo con tres tantos en cuatro partidos, uno de ellos de penalti.

Ecuador, a pesar de que todavía no ganó, demostró un buen nivel y dominó gran parte de los partidos que disputó.

La mala noticia para el seleccionador argentino de Ecuador Gustavo Alfaro es que el centrocampista ofensivo Damián Díaz dio positivo de covid-19 y no podrá jugar ante Argentina.

Tras la baja de Díaz, se unió al equipo el también centrocampista Carlos Gruezo, que será otra de las opciones en el medio campo.

Todo parece indicar que ante Argentina jugarán los mismos que lo hicieron en la última jornada de la fase de grupos en el empate 1-1 que le dio la clasificación a los ecuatorianos.

La Tricolor solo accedió en una ocasión a las semifinales de la Copa América. Lo hizo como local en la edición de 1993, en la que eliminó en cuartos de final a Paraguay, pero perdió en semifinales ante México.

Argentina en cambio ganó 14 veces la Copa América, la última fue justamente la edición de Ecuador 1993. Ese fue el último título de la selección absoluta albiceleste.

El vencedor de este encuentro jugará en semifinales ante Uruguay o Colombia.

Qué canal transmite ARGENTINA vs ECUADOR; Copa América 2021

Para quienes están en Colombia, el compromiso Argentina vs Ecuador se puede ver en DIRECTV Go o DIRECTV Sports en la señal convencional. En Estados Unidos es transmitido por TUDN USA, UniMás, Univision, Univision NOW, FOX Sports App, Fox Sports 1, Foxsports.com y TUDN App, TUDN.com. México tendrá el servicio a través de Fanatiz Mexico, Sky HD y Blue To Go Video Everywhere.

Argentina: 10 pm

Colombia: 8 pm

Estados Unidos: 9 pm (este), 6 pm (pacífico)

España: 3 am (del domingo)