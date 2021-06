Qué canal transmite Argentina vs Paraguay; Copa América 2021

Argentina y Paraguay exponen sus invictos en el duelo que cierra la tercera jornada del grupo A de la Copa América, en la que ambos buscarán un triunfo que los acerque a la clasificación a los cuartos de final de este certamen continental de selecciones, el más antiguo de todos.

ARGENTINA VS PARAGUAY: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Colombia, el compromiso Argentina vs Paraguay se puede ver en Win Sports+, Win Sports Online, DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes. En Argentina también lo puede apreciar por DIRECTV Play Deportes, TyC Sports Play, DIRECTV Sports Argentina, Canal 7 TV Publica, TyC Sports Argentina; en Paraguay lo puede ver por Telefuturo, Tigo Sports Paraguay. En Estados Unidos es transmitido por TUDN App, Foxsports.com, FOX Sports App, Fox Sports 1, TUDN USA, UniMás, Univision NOW, TUDN.com. Este encuentro entre argentinos y paraguayos se puede ver en México por To Go Video Everywhere y Sky HD.

Colombia: 7:00 pm

Argentina: 9:00 pm

Uruguay: 9:00 pm

Estados Unidos: 8:00 pm (este), 5:00 pm (pacífico)

México: 7:00 pm

La Albiceleste, conducida por Lionel Scaloni, llega a este compromiso como líder de la zona luego de un debut con empate ante Chile (1-1) y un triunfo frente a Uruguay (1-0) en su segunda presentación.

Con un título que se le niega desde 1993, Argentina quiere conquistar su corona de América número 15 y alcanzar a Uruguay en la cúspide de las estadísticas, de la mano de su capitán y emblema Lionel Messi.

Luego del triunfo del viernes en el clásico rioplatense, la delegación albiceleste se quedó en Brasilia a la espera del cruce frente a los paraguayos con sendos entrenamientos en el complejo del club Brasiliense local.

En principio, el joven seleccionador Lionel Scaloni quedó conforme con la última actuación de su equipo y sólo realizaría dos variantes por molestias físicas: saldrían Nicolás González y Giovani Lo Celso, e ingresarían Ángel Di María y Exequiel Palacios en sus respectivos lugares.

Mientras que el extremo del Stuttgart alemán pretendido por el Fiorentina italiano presenta un traumatismo del hombro derecho, el mediocampista rosarino del Tottenham Hotspur inglés tiene una inflamación en el tobillo izquierdo.

Una duda es si Guido Rodríguez continuará como vértice referente en el mediocampo o retornará Leandro Paredes a esa posición.

“Están todos para jugar y eso me pone muy contento, el rendimiento de los chicos que jugaron le hace bien a la Selección”, ponderó el entrenador luego del triunfo ante Uruguay.

Por su parte, Paraguay, que en el debut venció a Bolivia (3-1), llega a este exigente compromiso tras una fecha libre y con las expectativas de poder tener un buen rendimiento y resultado ante Argentina, donde repetiría los mismos once titulares.

La Albirroja, dirigida por el seleccionador argentino Eduardo Berizzo, va en busca de la tercera Copa América luego de las conquistadas en 1953 y 1979, con Ángel Romero, Miguel Almirón y el liderazgo de Gustavo Gómez y Antony Silva como puntales.

Luego del triunfo del estreno ante Bolivia, Paraguay retornó a Asunción para preparar el duelo frente a la Albiceleste y regresará este domingo a territorio brasileño para afrontar la recta final de la fase de grupos.

“Contra Bolivia jugamos con una energía positiva que acorraló a nuestro rival y estábamos convencidos de ganar. Hay que seguir así”, expresó Berizzo en la conferencia de prensa posterior al debut.

El venezolano Jesús Valenzuela es el árbitro designado para el encuentro del lunes, en la tercera jornada del Grupo A, que además tiene a Chile con cuatro unidades, mientras que lo cierran Uruguay y Bolivia, sin puntos.