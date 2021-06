Qué canal transmite Argentina vs Uruguay; Copa América 2021

La selección uruguaya, que quedó libre en la primera jornada del Grupo A de la Copa América de Brasil, debuta ante Argentina, que empató los tres últimos partidos que jugó, dos por las eliminatorias mundialistas y uno por la Copa América, a pesar de empezar ganando los tres encuentros.

ARGENTINA VS URUGUAY: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Colombia, el compromiso Argentina vs Uruguay se puede ver en Win Sports+, Win Sports Online, DIRECTV Play Deportes, Caracol TV, DIRECTV Sports Colombia, Caracol Play. En Argentina también lo puede apreciar por DIRECTV Play Deportes, TyC Sports Play, Canal 7 TV Publica, TyC Sports Argentina, DIRECTV Sports Argentina; en Uruguay es transmitido por DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay. Este encuentro entre argentinos y uruguayos se puede ver en México a través de Fanatiz Mexico, Sky HD, Blue To Go Video Everywhere y en Estados Unidos por Univision, TUDN USA, FOX Sports App, TUDN App, Foxsports.com, TUDN.com, Fox Sports 2, Univision NOW.

Colombia: 7:00 pm

Argentina: 9:00 pm

Uruguay: 9:00 pm

Estados Unidos: 8:00 pm (este), 5:00 pm (pacífico)

México: 7:00 pm

España: 2:00 am (sábado 19 de junio)

Paraguay lidera la zona A con tres puntos y le siguen Argentina y Chile, con uno.

Uruguay, que todavía no debutó, y Bolivia, que cayó ante la Albirroja, no tienen unidades.

La Albiceleste empató en las dos últimas jornadas de las eliminatorias sudamericanas (1-1 ante Chile y 2-2 ante Colombia) y después igualó con Chile (nuevamente por 1-1) en la primera jornada de este torneo.

Las tres veces, Argentina estuvo adelante en el marcador.

"Nos faltó tranquilidad, cuando estuvimos en ventaja no pudimos tenerla. Nos faltó tener el control de la pelota", dijo el capitán albiceleste Lionel Messi en rueda de prensa tras igualar ante la Roja.

La buena noticia para el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, es que el zaguero Cristian Romero, titular en los dos partidos de las eliminatorias mundialistas, se recuperó de una molestia muscular que lo marginó del debut ante Chile en la Copa América.

Se prevé que el ingreso de Romero, en lugar de Lucas Martínez Quarta o Nicolás Otamendi, será el único cambio que realizará Scaloni, que tiene a todos sus jugadores a disposición.

Uruguay llega a este encuentro tras igualar sin goles en las eliminatorias ante Paraguay y Venezuela.

El seleccionador de la Celeste, Óscar Washington 'el Maestro' Tabárez, probó en los últimos entrenamientos con un medio campo renovado.

Giovanni González, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur y Nicolás De la Cruz podrían ser titulares ante Argentina, relegando al banco a Federico Valverde, Matías Vecino, Facundo Torres y Jonathan Rodríguez.

Giovanni Gónzalez, que es defensor en Peñarol, jugaría en el centro del campo para reforzar la marca de Messi.

Luis Suárez y Edinson Cavani, los letales delanteros uruguayos, son titulares.

"En lo futbolístico, mi objetivo a nivel selección es poder llegar a lograr a ese otro sueño de llegar al Mundial de Catar y después dar un paso al costado y dedicarme más a mi familia, mi gente, mis cosas. Creo que estamos en ese último baile", dijo el goleador del Manchester United, que a los 34 años jugará su última Copa América.

En la tercera jornada, que se disputará el lunes, Argentina jugará ante Paraguay y Uruguay ante Chile.