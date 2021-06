Qué canal transmite Bolivia vs Argentina; Copa América 2021

Con el coraje de David, la eliminada Bolivia sale a encarar la última batalla en la Copa América de Brasil-2021, un duelo desigual contra la Argentina de Messi, el autoritario Goliat del Grupo A, empeñado en un cierre sin sorpresas a la espera de los cuartos de final.

BOLIVIA VS ARGENTINA: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Colombia, el compromiso Uruguay vs Paraguay se puede ver en DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia. En Argentina también lo puede apreciar por DIRECTV Play Deportes, TyC Sports Play, DIRECTV Sports Argentina, Canal 7 TV Publica, TyC Sports Argentina; en Bolivia por Bolivision, COTAS Televisión, Tigo Sports Bolivia. En Estados Unidos es transmitido por UniMás, Foxsports.com, TUDN App, FOX Sports App, Univision NOW, TUDN.com, Fox Sports 1, TUDN USA. Este encuentro entre bolivianos y argentinos se puede ver en en México por Sky HD, Fanatiz Mexico, Blue To Go Video Everywhere.

Colombia: 7:00 pm

Bolivia: 8:00 pm

Argentina: 9:00 pm

Estados Unidos: 8:00 pm (este), 5:00 pm (pacífico)

México: 7:00 pm

España: 2:00 am (martes 29 de junio)

La Verde sueña con hacerle daño a la Albiceleste en Cuiabá, una titánica tarea que en 15 juegos históricos de Copa América entre ambas selecciones solo dos (1963 y 1979, en La Paz) las ha podido cumplir, en tanto que Argentina ha salido victoriosa en 11.

"Valorar la Copa solo como Copa no es positivo, pero como ruta hacia la eliminatoria ha sido muy buena. Queremos terminar contra Argentina de la mejor manera y fuerte, y mandar ese mensaje de fortaleza para la eliminatoria", dijo Farías en rueda de prensa virtual.

La última vez que ambos combinados se vieron las caras en una Copa América fue en la Copa Centenario 2016, en Estados Unidos, una goleada 3-0 de la Albiceleste en Seattle, en la que Messi estuvo en el banco en la primera mitad.

Cómodamente en los cuartos de final, Argentina encara el compromiso en la Arena Pantanal con hasta al menos cinco cambios en su formación habitual. Messi fue confirmado entre los titulares, por lo que se convierte el lunes en el futbolista con más partidos internacionales vestido de albiceleste, llegando a 148.

- Las certezas de Scaloni -

Seis jugadores en Argentina han visto la tarjeta amarilla en la fase de grupos, y una más ante Bolivia es sinónimo de suspensión para los cuartos de final.

Por eso el técnico Lionel Scaloni prefiere guardar al golero Emiliano Martínez, el defensor Lucas Martínez Quarta, los volantes Leandro Paredes, Giovani Lo Celso y Joaquín Correa, y el ariete Lautaro Martínez.

"Podemos darle guerra a todos. Competir al máximo. Es lo que intentamos, estamos convencidos de que estamos bien y terminaremos de la mejor manera la primera fase", dijo Scaloni en rueda de prensa virtual en la concentración argentina en Buenos Aires.

Messi suma en la Copa 270 minutos ante Chile (1-1), Uruguay (1-0) y Paraguay (1-0), y también disputó en su totalidad los partidos de la doble fecha de junio de la eliminatoria sudamericana ante La Roja (1-1) y Colombia (2-2).

"En esta selección solo hay un jugador que tiene la titularidad asegurada. Ya sabemos todos quién es. El resto se lo tiene que ganar. Tenemos una base y es importante que sigan demostrando partido a partido que pueden estar", agregó.

- Por un final decoroso -

Tres derrotas al hilo ante Paraguay (3-1), Chile (1-0) y Uruguay (2-0) sentenciaron a Bolivia, la primera y única selección eliminada en lo que va de la Copa América.

Diezmada por el covid-19, que sacó de carrera de los primeros dos juegos a Marcelo Moreno Martins, goleador histórico de la Verde, Bolivia apeló a la valentía y a una estructura de juego en crecimiento para inquietar a sus rivales, a los que puso contra las cuerdas por momentos pero no pudo traducirlo en buenos resultados.

"Bolivia juega dentro de sus posibilidades. Esta selección tiene que sumar puntos y tiene que saber jugar al fútbol y aprovechar la altura (3.620 m) de La Paz, y de visitante tiene que saber interpretar los partidos", aseguró.

Farías prepara un equipo pensando en la presencia de Messi, por lo que modificaría el módulo táctico poblando el medio sector con cinco hombres y jugando con un solo punta: Moreno Martins o el juvenil Jeyson Chura (The Strongest).