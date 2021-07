Qué canal transmite Brasil vs Argentina; Copa América 2021

El "súper clásico" entre Brasil y Argentina, tradicionales rivales del fútbol suramericano, define este sábado en el mítico estadio Maracaná el título de la Copa América 2021, en la cuarta final que protagonizan los dos colosos en el torneo de selecciones más antiguo del mundo.

BRASIL VS ARGENTINA: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Colombia, el compromiso Brasil vs Argentina se puede ver en Win Sports+, DIRECTV Play Deportes, Win Sports Online, Caracol TV, DIRECTV Sports Colombia, Caracol Play. En Argentina también lo puede apreciar por TyC Sports Play, DIRECTV Play Deportes, Canal 7 TV Publica, TyC Sports Argentina, DIRECTV Sports Argentina; en Brasil lo ve por SBT, NOW NET e Claro, GUIGO, ESPN Brasil. En Estados Unidos es transmitido por Fox Sports 1, TUDN USA, Univision, Univision NOW, TUDN.com, FOX Sports App, TUDN App, Foxsports.com, SiriusXM FC. Este encuentro entre brasileños y argentinos se puede ver en en México por Blue To Go Video Everywhere, Fanatiz Mexico, Sky HD.

Colombia: 7:00 pm

Argentina: 9:00 pm

Brasil: 9:00 pm

Estados Unidos: 8:00 pm (este), 5:00 pm (pacífico)

México: 7:00 pm

España: 2:00 am (domingo 11 de junio)

A pesar de su histórica rivalidad, Argentina (con 14 títulos en 39 finales) y Brasil (ganador en 9 de las 20 disputadas), solo definieron el torneo entre ellos en 3 ocasiones.

La primera vez, en 1937, Argentina venció en Buenos Aires a Brasil por 2-0 en el tiempo de prórroga, tras igualar 0-0 en los 90 reglamentarios.

Pasaron casi 70 años para que los enconados rivales volviesen a encontrarse en una final. En el último partido de la Copa América Perú 2004, la suerte en la lotería de la definición desde el punto penalti favoreció a Brasil, que con un 4-2 se impuso ante Argentina tras un empate, 2-2, en el tiempo reglamentario.

Tres años después, en Maracaibo, Brasil se alzó nuevamente con la Copa América Venezuela 2007 al golear por 3-0 a los argentinos.

Ahora, 14 años después, vuelven a encontrarse brasileños y argentinos en una final de la Copa América.

Brasil derrotó en la semifinal por 1-0 a Perú, con tanto de Lucas Paquetá, mientras que Argentina igualó 1-1 ante Colombia -con gol de Lautaro Martínez- y avanzó en la definición por cobros desde el punto penalti, en una destacada actuación del portero Emiliano Martínez, quien atajó 3 disparos de los colombianos.

Argentina había terminado como primero del Grupo A, tras empatar 1-1 con Chile y obtener victorias por 1-0 ante Uruguay y Paraguay y una goleada de 4-1 sobre Bolivia. En los cuartos de final, la Albiceleste superó por 3-0 a Ecuador.

Los dueños de casa, en tanto, lideraron el Grupo B con victorias ante Venezuela (3-0), Perú (4-0) y Colombia (2-1) y un empate (1-1) frente a Ecuador. En los cuartos de final, la Canarinha venció por 1-0 a Chile.

Para la final, los técnicos Tite, de Brasil, y Lionel Scaloni, de Argentina, deberán mantener la base titular que utilizaron en la semifinal.

Por el lado de Brasil, que no puede tener al expulsado atacante Gabriel Jesús -sancionado con dos fechas-, la única duda sería la de Éverton Ribeiro en lugar de Éverton Cebolinha, mientras que por Argentina estaría el mismo equipo que venció a Colombia, encabezado por Lionel Messi, que busca su primer título con la Albiceleste.