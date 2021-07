Qué canal transmite Brasil vs Chile; Copa América 2021

Aunque ha sido herido, el Brasil de Neymar se empeña en demostrarle a Chile en Rio de Janeiro que su reinado está muy lejos de terminar y que el regreso de Alexis Sánchez es una motivación extra para avanzar a semifinales de la Copa América-2021.

El poderoso equipo del astro del PSG está ansioso de sacudirse la imagen opaca que dejó en sus dos últimas salidas contra Colombia y Ecuador, dos equipos que le rememoraron su condición terrenal pese a que no consiguieron sepultarlo.

Contra los colombianos lograron una remontada in extremis y ante los ecuatorianos, sin Neymar, sellaron un empate que puso fin a una racha de diez victorias consecutivas.

Los rasguños son un recordatorio de que hasta los más fuertes lloran y de que en los cuartos de final un resbalón es suficiente para salir del torneo de selecciones más antiguo del mundo con las manos vacías.

Anfitrión y campeón defensor, Brasil no puede darse el lujo de ver a un foráneo profanar el Maracaná, donde se disputará la final el 10 de julio.

Con la artillería cargada, Tite pone a prueba el entusiasmo de La Roja, revitalizada por la aparente recuperación del atacante del Inter de Milán, en la maltrecha grama del vacío estadio Olímpico Nilton Santos.

- 'Ney' recargado -

La cara de aburrimiento del suplente Neymar en el empate 1-1 ante Ecuador, en el cierre del Grupo B, retrató el juego de la 'Seleçao' en Goiania.

Aunque no pierde un partido oficial desde la caída 2-1 con Bélgica en cuartos del Mundial de Rusia-2018 y clasificó líder e invicto de su zona en la Copa América-2021, Brasil pasó tragos amargos en sus dos últimos duelos.

Tite reservó al hombre de la magia pensando justamente en el choque de este viernes y ahora le corresponde al '10', máximo asistidor del torneo junto a Lionel Messi, demostrar si recargó baterías para acercar a su equipo hacia el bicampeonato.

'Ney' tiene a sus compañeros enteros, salvo dudas por molestias de los laterales izquierdos Alex Sandro y Renan Lodi, para retomar la senda victoriosa y enamorar a los brasileños, exigentes del buen fútbol que en ocasiones se ausenta del 'scratch' versión 2021.

Estamos concentrados "en merecer más que el adversario, en reconocer las virtudes del adversario, un bicampeón de la Copa América contra el último campeón de la competición", dijo Tite este jueves.

- Recuperación del 'Niño Maravilla' -

Neutralizar a fieras como Arturo Vidal, Charles Aránguiz o Eduardo Vargas no es labor fácil, y si a la columna de la generación dorada chilena, bicampeona de la Copa América en 2015 y 2016, se suma otro referente de ataque, Alexis Sánchez, el dolor de cabeza puede ser mayor.

El 'Niño Maravilla' viajó a Rio y podría estrenarse en Brasil-2021 contra los locales tras haber superado una lesión muscular que lo privó de la fase de grupos, donde La Roja tuvo un rendimiento irregular con apenas una victoria (ante la débil Bolivia), dos empates y una derrota.

"Espero que pueda estar en el campo, nos gusta enfrentar a los grandes futbolistas", aseguró el defensor brasileño Thiago Silva.

Su titularidad es un misterio pero su presencia es un envión anímico para un Chile que ha padecido a Brasil como pocos.

Hace 23 años que la 'Canarinha' los saca de toda carrera, con eliminaciones en octavos de Francia-1998, Sudáfrica-2010 y Brasil-2014, y de cuartos de final en la Copa América-2007.

"Tenemos que hacer el mejor partido de todos los que hemos jugado hasta ahora", confesó el técnico Martín Lasarte.