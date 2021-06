Qué canal transmite Brasil vs Colombia; Copa América 2021

Colombia, segundo del Grupo B con cuatro unidades, debe mostrar su mejor cara este miércoles en Rio de Janeiro ante Brasil si quiere sellar en la anteúltima fecha su pase a la segunda ronda.

BRASIL VS COLOMBIA: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Colombia, el compromiso Brasil vs Colombia se puede ver en DIRECTV Play Deportes, Caracol TV, Caracol Play, Deportes RCN En Vivo, DIRECTV Sports Colombia, Win Sports+, RCN Television. En Brasil también lo puede apreciar por SBT, GUIGO, NOW NET e Claro, ESPN Brasil; en Estados Unidos es transmitido por TUDN App, TUDN.com, Fox Sports 1, TUDN USA, UniMás, FOX Sports App, Univision NOW, Foxsports.com. Este encuentro entre brasileños y colombianos se puede ver en en México por To Go Video Everywhere y Sky HD.

Colombia: 7:00 pm

Brasil 9:00 pm

Estados Unidos: 8:00 pm (este), 5:00 pm (pacífico)

México: 7:00 pm

España: 2:00 am (jueves 24 de junio)

La selección de Reinaldo Rueda está en un peligroso tobogán luego de arrancar la Copa con un claro triunfo a Ecuador (1-0) que no reflejó el marcador, luego tropezó (0-0) con una Venezuela diezmada por el covid-19 y en la tercera salida dejó el invicto 2-1 con Perú, que fue vapuleado por Brasil (4-0) en su estreno en el torneo.

Como casi todas las selecciones de la Copa América, salvo Brasil, Colombia padece de una alarmante falta de gol (2 en tres patidos). No le puede encontrar la vuelta pese a que cuenta con un alto poder de fuego de la pareja goleadora del Atalanta italiano, Luis Muriel y Duván Zapata.

Pero Rueda todo le costará el doble. Sabe que la audaz exclusión de la selección del ídolo cafetero James Rodríguez supone una fuerte apuesta que solo se saldará si su equipo pisa cuartos de final de la Copa América y, más adelante, si logra clasificar a Catar-2022.

Colombia debe afrontar un duro examen con un Brasil en estado de gracia, guiado por un inspirado Neymar que está determinado a levantar la Copa el 10 de julio en el Maracaná, lo que no pudo hacer en 2019 por estar lesionado.