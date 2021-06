Qué canal transmite Brasil vs Perú; Copa América 2021

La selección brasileña de fútbol ensaya algunas variantes, principalmente en el sector ofensivo, para enfrentarse este jueves a su similar de Perú en el segundo partido por el Grupo B de la Copa América 2021 que repite la final protagonizada por ambos equipos en 2019.

BRASIL VS PERÚ: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Brasil, el compromiso Brasil vs Perú se puede ver en SBT, ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil, GUIGO, NOW NET e Claro. En Perú también lo puede apreciar por América TVGO, DIRECTV Sports Peru, América Televisión, DIRECTV Play Deportes; en Estados Unidos es transmitido por Foxsports.com, TUDN USA, UniMás, Fox Sports 1, FOX Sports App, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App. Este encuentro entre brasileños y peruanos se puede ver en México a través de Fanatiz Mexico, Sky HD, Blue To Go Video Everywhere.

Colombia: 7:00 pm

Brasil: 9:00 pm

Perú: 7:00 pm

Estados Unidos: 8:00 pm (este), 5:00 pm (pacífico)

México: 7:00 pm

España: 1:00 am (viernes 18 de junio)

Esta vez no es en el histórico estadio Maracaná, que acogió la final de la edición de hace dos años, ya que el partido de este jueves se disputará en el Olímpico "Nilton Santos" también de Río de Janeiro con arbitraje del argentino Patricio Loustau.

Brasil, que el domingo derrotó por 3-0 a Venezuela en el partido inaugural disputado en Brasilia, con tantos de Marquinhos, Neymar y Gabriel Barbosa "Gabigol", realizó algunos cambios en el entrenamiento del martes ya en Río de Janeiro.

El seleccionador Tite utilizó a Thiago Silva, completamente recuperado de una lesión, en lugar de Marquinhos y a lado de Éder Militao. El centrocampista Fabinho actuó por el capitán Casemiro y Éverton Ribeiro ocupó la posición de Lucas Paquetá.

Las otras variantes ensayadas fueron las de Everton Cebolinha por Gabriel Jesús y Gabigol en la plaza de Richarlison, manteniendo siempre como titular en el cuarteto de ataque a Neymar.

Perú, del técnico argentino Ricardo Gareca, tiene dos bajas importantes en el torneo, ambas fundamentales en la exitosa campaña de la edición de 2019 cuando el combinado inca se llevó el subtítulo.

El artillero Paolo Guerrero, que se había recuperado de una prolongada lesión y estuvo en los dos últimos partidos de las eliminatorias sudamericanas, recibió un nuevo golpe en una de las prácticas y Gareca decidió no tenerlo en cuenta para la Copa América.

El delantero retornó a Brasil, donde continuará el trabajo de recuperación plena en su club, el Internacional de Porto Alegre.

La otra baja es la del creativo Christian Cueva, exjugador de los clubes brasileños Sao Paulo y Santos, quien fue castigado por participar en una fiesta clandestina el sábado en Lima, antes de viajar a Brasil y, de momento, no estará en el primer partido. Su situación deberá ser definida en las próximas horas por Gareca.

En la vacante titular de Cueva aparecerá Luis Ibérico, mientras que como lateral izquierdo se confirma, de acuerdo al entrenamiento del martes en Río de Janeiro, a Marcos López en el lugar del experimentado Miguel Trauco.

En el otro partido del Grupo B, Colombia, que viene de derrotar por 1-0 a Ecuador en Cuiabá, se enfrentará el jueves a primera hora ante Venezuela en el estadio Olímpico de Goiania, mientras que los ecuatorianos descansarán en la jornada.