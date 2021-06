Qué canal transmite Chile vs Bolivia; Copa América 2021

Después de empatar a un gol en un duro partido frente a Argentina en el debut por la Copa América, Chile busca revancha este viernes ante Bolivia, cuadro con el que protagonizó una frustrante igualada en las eliminatorias mundialistas y que viene de caer por 3-1 ante Paraguay.

Para quienes están en Colombia, el compromiso Chile vs Bolivia se puede ver en DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia. En Chile también lo puede apreciar por DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes, Canal 13, 13.cl, TNT Sports Go, Estadio TNT Sports; en Bolivia es transmitido por Bolivision, Tigo Sports 2 Bolivia. Este encuentro entre chilenos y bolivianis se puede ver en México a través de Fanatiz Mexico, Sky HD, Blue To Go Video Everywhere y en Estados Unidos por Foxsports.com, TUDN App, Fox Sports 1, TUDN USA, UniMás, FOX Sports App, Univision NOW, TUDN.com.

Colombia: 4:00 pm

Chile: 5:00 pm

Bolivia: 5:00 pm

Estados Unidos: 5:00 pm (este), 2:00 pm (pacífico)

México: 4:00 pm

España: 11:00 pm

Será el segundo encuentro para ambas selecciones en lo que va del certamen continental, donde comparten plaza en el Grupo A junto a Argentina, Paraguay y Uruguay.

Chile sale con la clara misión de hacerse efectivo de cara al gol a diferencia del choque ante La Verde por las clasificatorias a inicios de junio.

Y es que en el compromiso anterior frente a Bolivia, La Roja fue la absoluta dominadora del juego durante los 90 minutos, concentrando la posesión del esférico en casi un 80 %, superando a su rival en quites, remates al arco y capacidad ofensiva, aunque los esfuerzos no dieron resultado.

Dos golpes al palo, un atento portero Carlos Lampe y un equipo totalmente replegado en campo propio cerraron los caminos para que los dirigidos por Martín Lasarte sumaran el que pudo ser el gol del triunfo en un partido que terminó uno a uno.

Chile, con ese antecedente, busca marcar la diferencia en el ataque y alcanzar su primera victoria del torneo continental en el Arena Pantanal de Cuiabá, objetivo para el que "Machete" ya evalúa opciones tras conocerse la lesión de Carlos Palacios, extremo que frente a Argentina reemplazó a Alexis Sánchez pero que salió con dolencias por un esguince de tobillo.

Así las cosas, uno que podría estar en la cancha desde el primer minuto es el inglés-chileno Benjamin Brereton Díaz, delantero de 22 años nacionalizado que dejó una grata impresión en los 20 minutos que jugó frente a Argentina.

Se trata de un atacante de gran envergadura física, cualidad que hace falta en la escuadra chilena, y que se mostró con personalidad en las pocas oportunidades que tuvo ante la albiceleste.

De igual forma, otro que podría partir en cancha es César Pinares, actual volante del Gremio brasilero que asoma como variante para nutrir la ofensiva con pases filtrados al veloz Eduardo Vargas.

BOLIVIA, CON SENSIBLES BAJAS

Bolivia, por su parte, llega golpeada al compromiso no solo por la derrota ante la escuadra guaraní, sino que por sensibles bajas por infecciones de coronavirus que dejan diezmado al plantel del venezolano César Farías.

Se trata de ausencias fundamentales para La Verde: el portero Caros Lampe, los volantes Danny Bejarano y Henry Vaca, y el delantero y referente goleador boliviano Marcelo Moreno Martins.

A ellos, se suma el suspendido Jaime Cuellar, que recibió tarjeta roja en el debut ante Paraguay.

Con todo, el duelo válido por la segunda jornada de la 47º edición de la Copa América promete, ya que si algo se le ha reconocido al cuadro altiplánico es la solidaridad dentro del campo de juego que han mostrado sus jugadores, en tanto Chile viene con ganas de ratificar el trabajo hecho ante Argentina llevándose los tres puntos.

El Grupo A actualmente está liderado por Paraguay con tres puntos, seguido de Argentina y Chile con uno y Bolivia sin unidades. Uruguay aún no debuta en el torneo.