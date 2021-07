Argentina y Colombia, dos de los máximos candidatos a ganar la Copa América de Brasil, se enfrentan este martes en Brasilia en la segunda semifinal con sus principales figuras a disposición y con la ilusión de enfrentar a Brasil o Perú el sábado en la gran final.

La Albiceleste está invicta en este torneo y lleva 18 partidos sin perder, con once victorias y siete empates.

Siga en vivo el partido Colombia vs Argentina; semifinales Copa América 2021

Argentina fue líder de la Zona A con diez puntos, seguido por Uruguay con siete, Paraguay con seis, Chile con cinco y Bolivia, sin unidades.

Colombia fue tercero de la Zona B con cuatro unidades, detrás de Brasil (10 puntos) y Perú (7) y delante de Ecuador (3) y Venezuela (2).

En los cuartos de final, el equipo que lidera Lionel Messi venció sin muchas complicaciones a Ecuador por 3-0 y Colombia eliminó por penaltis a la dura selección de Uruguay, tras empatar sin goles en los 90 minutos.

Le puede interesar: Conmebol y una prueba más de que Pitana se equivocó en contra de Colombia

En la fase de grupos, Colombia se enfrentó a Brasil, la máxima candidata, y le ganaba por 0-1 a menos de quince minutos del final. Sin embargo, los goles de Roberto Firmino y Casemiro le dieron la victoria a la Canarinha.

Argentina, cuenta con un iluminado Messi, que es el máximo goleador del torneo con cuatro goles (uno de penalti y otro de tiro libre) y el máximo asistidor, con cuatro.

Qué canal transmite COLOMBIA vs ARGENTINA; Copa América 2021

Para quienes están en Colombia, el compromiso Colombia vs Argentina se puede ver en DIRECTV Go o DIRECTV Sports en la señal convencional. En Estados Unidos es transmitido por TUDN USA, UniMás, Univision, Univision NOW, FOX Sports App, Fox Sports 1, Foxsports.com y TUDN App, TUDN.com. México tiene el servicio a través de Fanatiz Mexico, Sky HD y Blue To Go Video Everywhere.

Argentina: 10 pm

Colombia: 8 pm

Estados Unidos: 9 pm (este), 6 pm (pacífico)

Perú: 8 pm

México: 8 pm

España: 3 am (del martes)