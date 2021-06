Qué canal transmite Colombia vs Perú; Copa América 2021

Colombia y Perú se sacan chispas en Goiana en un duelo al que los cafeteros llegan decididos a reencontrarse con el gol ante un equipo inca al que Brasil hirió sin piedad en su estreno en la Copa América-2021, activando fantasmas que Ricardo Gareca había ayudado a sepultar.

COLOMBIA VS PERÚ: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Colombia, el compromiso Colombia vs Perú se puede ver en DIRECTV Play Deportes, Win Sports Online, Win Sports+, Caracol TV, RCN Television, DIRECTV Sports Colombia, Caracol Play. En Perú también lo puede apreciar por DIRECTV Sports Peru, América TVGO, DIRECTV Play Deportes, América Televisión; en Estados Unidos es transmitido por UniMás, FOX Sports App, Foxsports.com, TUDN.com, Univision NOW, TUDN USA, Fox Sports 1, TUDN App, FOX Deportes. Este encuentro entre colombianos y peruanos se puede ver en Argentina a través de TyC Sports Argentina y TyC Sports Play y en México por To Go Video Everywhere y Sky HD.

Colombia: 7:00 pm

Perú: 7:00 pm

Argentina: 9:00 pm

Estados Unidos: 8:00 pm (este), 5:00 pm (pacífico)

México: 7:00 pm

España: 2:00 am (lunes 21 de junio)

Los dirigidos por Gareca cayeron 4-0 ante la 'Canarinha' y los dirigidos por Reinaldo Rueda chocaron con la muralla defensiva de Venezuela y empataron sin goles en su segundo partido en Brasil-2021.

Pero el domingo en el estadio Olímpico de Goiania, Perú se juega mucho más que tres puntos. Los incas tienen que levantar la autoestima y Colombia, que los avergonzó en el premundial rumbo a Catar-2021, podría ser el rival perfecto para recobrar la confianza.

"Estamos en condiciones de poder levantarnos", aseguró Gareca a minutos de ser atropellado por Neymar y compañía.

Este sábado, con la cabeza más fría, Gareca reiteró que no tiene "demasiados reproches" para sus jugadores.

"Estamos convencidos de que Perú debe respetar su esencia futbolística, eso es lo mas importante", aseveró el timonel argentino que planea mostrar en el campo un equipo que busque el protagonismo.

En la misma línea que su DT, André Carrillo dijo este sábado que saldrán "con la mentalidad a full para conseguir los tres puntos".

"Lo importante es mantener el cero en nuestro arco para buscar el triunfo", agregó.

Frente a los peruanos aparece una Selección Colombia con la sangre en el ojo por los dos puntos que dejó escapar ante Venezuela, tras vencer en el debut a Ecuador por 1-0.

Los dirigidos por Rueda están segundos en el Grupo B con cuatro puntos, detrás de Brasil (6). Venezuela tiene una unidad, mientras que Perú y Ecuador aún no suman.