Qué canal transmite Colombia vs Perú; Copa América 2021

Eliminada la posibilidad del premio mayor, todavía queda un escalón en el podio por completar, y quien suba probablemente lo haga con mayor satisfacción que el perdedor de la final de la Copa América-2021.

Perú y Colombia juegan por ese consuelo para volver a casa al menos con una sonrisa.

COLOMBIA VS PERÚ: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Colombia, el compromiso Colombia vs Perú se puede ver en Caracol TV, Caracol Play, RCN Television, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia, Deportes RCN En Vivo, Win Sports+, Win Sports Online. En Perú también lo puede apreciar por América Televisión, DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes, América TVGO; en Estados Unidos es transmitido por SiriusXM FC, FOX Sports App, TUDN USA, UniMás, Fox Sports 2, TUDN App, TUDN.com, Foxsports.com, Univision NOW. Este encuentro entre colombianos y peruanos se puede ver en en México por Fanatiz Mexico, Blue To Go Video Everywhere, Sky HD.

Colombia: 7:00 pm

Perú: 7:00 pm

Estados Unidos: 8:00 pm (este), 5:00 pm (pacífico)

México: 7:00 pm

España: 2:00 am (sábado 10 de junio)

Ambos vieron sus ambiciones frustradas en semifinales ante las potencias del continente: Perú cayó el lunes ante el siempre favorito Brasil por la mínima diferencia, y a Colombia se le escapó el martes en los penales frente a la Argentina de Lionel Messi, que venía embalada hacia la final.

Si bien es cierto que nadie aspira por propia voluntad a tal posición, una vez que se enfría el sudor, no hay quien la desprecie.

Lejos de restarle importancia, los entrenadores de los dos combinados exaltaron este jueves la relevancia de esta definición en ruedas de prensa separadas.

Un tercer puesto en el torneo continental, dijo el colombiano Reinaldo Rueda, "no debe ser consuelo de tontos" ni "un argumento vacío", en una competencia de "selecciones muy bien estructuradas, con grandes talentos (y) con todo el potencial futbolístico de Suramérica".

Su colega del combinado peruano, Ricardo Gareca, dijo que Perú va a "luchar por la otra posibilidad que es estar dentro de los tres primeros".

Perú y Colombia prometen un buen espectáculo: los incas demostraron ser una selección dinámica, con actitud y un nuevo goleador por celebrar; y los cafeteros, un combinado en ascenso que puede controlar a cualquiera.

A Gareca, le costó caro romper sus costumbres y salir a defenderse contra el local. Cuando quiso revertir, la 'Verdeamarela' ya tenía la ventaja.

Pero la valentía del elenco inca fue valorada teniendo en cuenta que Brasil lo recibió en el certamen continental con un 4-0 en el debut. "Respuesta de superación", le llamó Gareca a lo que vino después.

Seguramente fiel a su equilibrio, recuperará en su esquema a su hombre clave André Carrillo, suspendido en la semifinal por una doble amarilla en cuartos ante Paraguay. Extrañado en el último mata-mata, 'Culebra' Carrillo se ha paseado por el torneo junto al 9 revelación, Gianluca Lapadula, complicando a rivales de todos los colores.

Será otra vez con la demanda de la Tricolor: un esfuerzo permanente "al máximo" de su capacidad, según Gareca, que valoró al adversario como "una selección muy bien confeccionada en todas sus líneas".

- Por el orgullo -

A Colombia, dijo el DT cafetero este jueves, le queda "la dignidad de una despedida del torneo de una forma decorosa ante un rival muy difícil".

Según dijo tras la última derrota, la fortuna que acompañó a Colombia en los penales en cuartos para eliminar a Uruguay lo abandonó el martes en los tiros desde los 12 pasos.

El viernes, "Colombia va a proponer ese juego de orden y de intensidad que nos permita hacer un buen partido", señaló. La presión y el desequilibrio de sus velocistas de mitad de cancha serán clave para liquidar el partido en los 90 minutos.

Incas y cafeteros ya se conocen de un duelo anterior en esta Copa, en el que los primeros se anotaron los tres puntos con un 2-1 en la tercera fecha de la fase inicial.

"Por eso este partido se tiene que encarar con el mismo profesionalismo. Primero jugar el partido y después cerrar el torneo" y no al revés, agregó Rueda.

Hasta acá llegan con el desgaste de la lucha por lo que no consiguieron; con lo que les queda, irán por el orgullo.