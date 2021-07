Siete años después de una dolorosa derrota en el Mundial de Brasil, Uruguay busca este sábado su revancha frente a Colombia por los cuartos de final de la Copa América.

En el mismo país donde la Celeste sufrió dos recordados goles de James Rodríguez que lo mandaron a casa, estos combinados vuelven a enfrentarse en busca de un lugar entre los cuatro mejores del certamen.

Aunque varios futbolistas ya no están, entre ellos la gran figura de ese encuentro, otros como los uruguayos Fernando Muslera, Martín Cáceres, José María Giménez y Edinson Cavani o el colombiano David Ospina tienen la oportunidad de repetir.

También puede jugar Luis Suárez, quien en aquella oportunidad no pudo estar tras ser sancionado por morder al italiano Giorgio Chiellini en el último encuentro de la fase de grupos.

Por su parte, Colombia no puede contar con Juan Guillermo Cuadrado, una de sus principales figuras. El futbolista del Juventus italiano vio la cartulina amarilla y se pierde el encuentro por acumulación de tarjetas. De igual forma, tampoco estará el volamte Matheus Uribe, descartado tras sufrir una lesión en uno de los entrenamientos.

Yimmy Chará, Edwin Cardona y Luis Fernando Muriel eran algunas de las opciones que tenía el seleccionador, Reinaldo Rueda, para sustituir al jugador de la Juventus.

La selección cafetera intenta avanzar a una instancia a la que llegó por última vez en 2016 para tratar de repetir lo logrado 20 años atrás, cuando levantó la copa en la final frente a México gracias a un tanto de Iván Ramiro Córdoba.

Qué canal transmite Colombia vs Uruguay; Copa América 2021

Para quienes están en Colombia, el compromiso Colombia vs Uruguay se puede ver en DIRECTV Go por internet o DIRECTV Sports en la señal convencional. RCN lleva el encuentro gratis si está en Colombia. En Estados Unidos es transmitido por TUDN USA, UniMás, Univision, Univision NOW, FOX Sports App, Fox Sports 1, Foxsports.com y TUDN App, TUDN.com. México tendrá el servicio a través de Fanatiz Mexico, Sky HD y Blue To Go Video Everywhere.

Colombia: 5 pm

Uruguay: 7 pm

Estados Unidos: 6 pm (este), 3 pm (pacífico)

España: 12 am (del domingo)

Argentina: 7 pm