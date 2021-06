Qué canal transmite Colombia vs Venezuela; Copa América 2021

La Selección Colombia busca mejorar su rendimiento ante una mermada Venezuela que dirige el portugués José Peseiro, un partido de la segunda jornada del Grupo B que es clave para las aspiraciones de ambos equipos en la Copa América.

COLOMBIA VS VENEZUELA: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Colombia, el compromiso Colombia vs Venezuela se puede ver en Win Sports+, Caracol TV, Win Sports Online, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia, Caracol Play. En Venezuela también lo puede apreciar por DIRECTV Play Deportes; en Estados Unidos es transmitido por Foxsports.com, TUDN App, Fox Sports 1, FOX Sports App, UniMás, TUDN USA, TUDN.com, Univision NOW. Este encuentro entre colombianos y argentinos se puede ver en México a través de Fanatiz Mexico, Sky HD, Blue To Go Video Everywhere.

Colombia: 4:00 pm

Argentina: 6:00 pm

Estados Unidos: 5:00 pm (este), 2:00 pm (pacífico)

México: 4:00 pm

España: 1:00 am (miércoles 9 de junio)



Los Cafeteros, dirigidos por Reinaldo Rueda, derrotaron 1-0 a Ecuador en el debut pero no mostraron su mejor cara, por lo que el seleccionador tratará de moldear un mejor juego en el estadio olímpico Pedro Ludovico Teixeira, de Goiania, ante un rival duramente golpeado por la Covid-19.



La principal novedad que tiene Colombia es la ausencia del lateral izquierdo Yairo Moreno, quien sufrió una lesión muscular ante Ecuador que lo sacó del torneo y será reemplazado por William Tesillo.



Aunque es poco probable que juegue porque recién este miércoles se suma a la convocatoria, Rueda llamó al lateral Frank Fabra, de Boca Juniors, ante la ausencia de Moreno y como reemplazo de Juan Ferney Otero, que ni siquiera pudo viajar a Brasil porque su prueba de Covid-19 dio positivo la semana pasada.



Igualmente se prevé que el exseleccionador de Chile y Honduras aproveche este partido para seguir probando variantes con un grupo con el que apenas ha podido trabajar un par de semanas desde que asumió el cargo a principios del año en reemplazo del portugués Carlos Queiroz.



"No vinimos de paseo, queremos jugar y ganar, si bien puede utilizarse como pruebas o un banco para encontrar alternativas, cada partido va a ser para ganar", expresó el delantero Luis Fernando Muriel, goleador del Atalanta y una de las máximas figuras de Colombia en la actualidad, pero que no pescó minutos ante Ecuador.



El artillero de 30 años, que ha jugado en clubes como el Sevilla o el Sampdoria, aseguró que, a diferencia de Ecuador, "Venezuela es un equipo que deja jugar un poco más".



Por su parte, el equipo de Peseiro, que viene de caer goleado 3-0 ante Brasil en el debut, tendrá que seguir lidiando con el brote de covid-19 que mermó a su equipo y que incluso lo obligó a llamar a 16 jugadores nuevos, muchos de los cuales nunca habían hecho parte de una convocatoria de la 'Vinotinto'.



El último en sumarse fue el central José Manuel Velázquez, que no juega como titular de la selección desde septiembre de 2018 ante Argentina y viene de destacarse como artífice para guiar al Arouca a la primera división de Portugal.



Venezuela estará, posiblemente, liderada ante Colombia por el portero Joel Graterol, del América de Cali; el centrocampista José Martínez, del Philadelphia Union de EE.UU, y el delantero Fernando Aristeguieta, del Mazatlán de México.



En el Grupo B, también se disputa el jueves el partido entre Brasil y Perú, que debutará en el torneo, mientras que Ecuador descansa.