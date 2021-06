Qué canal transmite Ecuador vs Perú; Copa América 2021

Desesperado por cortar la racha sin victorias, Ecuador sale el miércoles en Goiania a jugar una de sus últimas balas ante un Perú que levantó cabeza y va por la clasificación a cuartos de final de la Copa América-2021.

Colombia: 4:00 pm

Perú: 4:00 pm

Ecuador: 4:00 pm

Estados Unidos: 5:00 pm (este), 2:00 pm (pacífico)

México: 4:00 pm

España: 11:00 pm

Sacando a Brasil, el dueño de casa que suma seis puntos en dos partidos y que ya está clasificado, los demás equipos del Grupo B tienen chances de clasificar. Pero el fantasma de ser el único equipo que quede fuera de competencia en la serie que da cuatro lugares a cuartos es una mochila que nadie quiere cargar.

En esta Copa, Ecuador confirmó en sus últimos cuatro partidos entre los del premundial y la Copa América, en los que sumó tres derrotas y un empate, fueron más que un bajón pasajero después de gustar, ganar y golear en el arranque del camino a Catar-2022.

En Brasil arrancó con derrota por 1-0 ante Colombia y empate 2-2 frente a Venezuela, suma apenas una unidad y cierra el grupo ante la 'verdeamarela' de Neymar. Con ese panorama, un triunfo ante los incas le es impostergable.

Y deberá lograrlo sin su máxima figura, Enner Valencia, suspendido por doble amonestación. Michael Estrada sería su reemplazante.

- Se acaba el tiempo -

Los dirigidos por el argentino Gustavo Alfaro tienen las horas contadas en la Copa si no recuperan rápido la autoestima que han ido dejando por el camino en los últimos meses.

El entrenador lo sabe, pero es optimista.

Alfaro achaca a "desconcentraciones" los tropezones en la Copa América y asegura que solo con trabajo y paciencia se puede ganar a un Perú con "mucha experiencia".

"Tenemos que estar tranquilos, pacientes y concretos (...) confiando en los que somos, porque sabemos que estamos preparados, respetando a todos los rivales, para poder ganarle a cualquiera", dijo Alfaro este martes, en rueda de prensa virtual, a causa de la pandemia.

El entrenador volvió a resaltar que su plantel carga con la inexperiencia propia de su juventud y remarcó que enfrentarán a un experimentado equipo peruano que "sabe manejar los tiempos" de un partido.

Pervis Estupiñán, parte de la línea de cuatro defensores, sumó su voto de confianza al equipo ecuatoriano que pese a acumular magros resultados está "jugando muy bien".

Perú "tiene jugadores desequilibrantes, pero si estamos concentrados y le tapamos el juego que ellos quieren vamos a tener mucho que ganar", resaltó.