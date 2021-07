La selección brasileña, con Neymar como director de orquesta, se enfrenta este lunes a Perú en las semifinales de la Copa América, en una reedición de la final de la edición anterior, en la que los peruanos deben apostar a la épica.

Los últimos antecedentes no favorecen a la selección que dirige el argentino Ricardo Gareca, que en los últimos meses fue goleada dos veces por Brasil, invicto en esta Copa América, en cuya final de 2019 derrotó precisamente a Perú.

En octubre de 2020, por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar, Brasil también se impuso por 4-2 en Lima y en la fase de grupos de esta edición de la Copa América, hace dos semanas, el resultado fue 4-0 a favor de los Neymar.

Brasil llega entero a las semifinales, con Gabriel Jesús como única baja confirmada, por la expulsión que sufrió en el partido anterior tras asestarle una dura patada en el rostro al chileno Eugenio Mena.

Perú, por su parte, no cuenta con André Carrillo, expulsado en los cuartos de final frente a Paraguay.

Ricardo Gareca planea reforzar la marca en el centro del terreno para dejar en punta a Gianluca Lapadula, en un dibujo 4-5-1 claramente defensivo, pero que apuesta a la contra y también la épica.

Qué canal transmite PERÚ vs BRASIL; Copa América 2021

Para quienes están en Colombia, el compromiso Perú vs Brasil se puede ver en DIRECTV Go o DIRECTV Sports en la señal convencional. En Estados Unidos es transmitido por TUDN USA, UniMás, Univision, Univision NOW, FOX Sports App, Fox Sports 1, Foxsports.com y TUDN App, TUDN.com. México tiene el servicio a través de Fanatiz Mexico, Sky HD y Blue To Go Video Everywhere.

Argentina: 8 pm

Colombia: 6 pm

Estados Unidos: 9 pm (este), 6 pm (pacífico)

Perú: 6 pm

México: 6 pm

España: 1 am (del martes)