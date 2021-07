Qué canal transmite Perú vs Paraguay; Copa América 2021

Sin un claro favorito, Paraguay y Perú abren en Goiania los cuartos de final de la Copa América-2021 con un choque entre la mística que Gareca instaló en los incas contra un equipo guaraní que quiere demostrar que recuperó su bravura.

Los dirigidos por Ricardo Gareca llegan a cuartos con el sabor dulce de la victoria ante Venezuela (1-0), el empate de atrás ante Ecuador (2-2) y la victoria ante Colombia (2-1). En el olvido quedó la humillante goleada 4-0 que le propinó Brasil en el debut.

Por las tiendas guaraníes, el recorrido comenzó con victoria fácil ante Bolivia (3-1), derrota ante Argentina (0-1), triunfazo 2-0 ante Chile y caída ante Uruguay con gol de penal de Edinson Cavani.

En cuartos, Paraguay busca por volver a una semifinal que pisó por última vez en Chile-2015 y Perú por seguir camino a la final, instancia en la que cayó hace dos años ante Brasil.

- Almirón, la gran ausencia -

La gran duda que invade a Paraguay en la previa al choque es saber cómo el argentino Eduardo Berizzo sustituyó a Miguel Almirón, el hombre clave en la generación de fútbol del equipo.

El jugador del Newcastle sufrió una lesión en la cara posterior de su muslo izquierdo y pese a que "no se detecta hematoma ni rotura fibrilar", según el parte de la sanidad, es casi un hecho que no podrá ser de la partida.

En su lugar podría arrancar el jugador de San Lorenzo argentino Ángel Romero, aunque también existe la posibilidad de que el entrenador Eduardo Berizzo apueste por mover la figura táctica y saltar al estadio Olímpico de Goiania con línea de cinco en el fondo.

Berizzo sabe que enfrentará a un Perú en alza.

"Es un equipo que hace tiempo que juega bien, que se asocia que tiene elaboración con tiempo peligrosa en ataque", comentó el timonel argentino minutos después de masticar la derrota ante la Celeste.

El técnico considera que su equipo tiene que jugar un encuentro en el que salgan a relucir todas sus virtudes y calificó a su Paraguay de "un equipo intenso, de ida y vuelta, muy agresivo en la recuperación de la pelota" y con el balón detenido como gran arma.

- Respeten al subcampeón -

Si Berizzo sabe que Perú tiene oficio y reacción, Ricardo Gareca tiene claro que un equipo guaraní pelea el partido hasta el último minuto.

Y para frenar ese ímpetu el Perú del 'Tigre' volverá a confiar en su "esencia", esa que Gareca defiende a capa y espada sin importar el resultado que coseche.

El buen toque de balón, irrenunciable para los incas en Goiania, ciudad del centro ubicada a unos 210 kilómetros de Brasilia, y también estará en el campo la experiencia de André Carrillo, Cristian Cueva, Yoshimar Yotún y el guardameta Pedro Gallese.

Pero tampoco falta al desfachatez de Christian Cueva, uno de los mejores de Perú en lo que va de la Copa, y la amenaza de gol que impone Gianluca Lapadula. El 'Italiano' abrió su cuenta goleadora con su selección en este torneo y quiere ampliar la cuenta.

Noventa minutos y penales si hay empate para definir que equipo enfrentará en la semifinal al ganador del partido que en Rio de Janeiro jugarán Brasil y Chile.