Qué canal transmite Uruguay vs Chile; Copa América 2021

Los Uruguay-Chile dejaron de ser un partido más desde aquel incidente Jara-Cavani en 2015. Se convirtieron en enemigos íntimos y en el duelo de este lunes, por la tercera fecha del Grupo A de la Copa América de Brasil-2021, volverá a haber mucho en juego.

Serán tres puntos capitales para el ganador en la mundialista Arena Pantanal en Cuiabá, porque si La Roja llega a ser la vencedora dirá presente en los cuartos de final a falta de su choque con Paraguay, el jueves en Brasilia, lo que complicaría el futuro de la Celeste con una segunda derrota.

"Es un privilegio enfrentar a Uruguay", dijo el seleccionador de Chile, el uruguayo Martín Lasarte, en rueda de prensa virtual.

"Nunca me lo había imaginado, y ahora que soy seleccionador se iba a dar en algún momento, pero lo tomo con mucha naturalidad, lo vivo desde el disfrute, como un hecho positivo, algo que me hará crecer profesionalmente", agregó el entrenador, en el banquillo de Chile desde mediados de febrero.

Para Uruguay la victoria es una necesidad urgente luego del resbalón (1-0) en el debut ante Argentina y, de conseguirla, dejaría apretadísima la definición de la llave para jugarse los restos ante Bolivia y la Albirroja.

"Recién debutamos en la Copa y ahora se nos vienen tres partidos en los que tenemos que hacer nuestro camino y clasificar de la mejor manera posible", dijo, a su turno, el 'maestro' Óscar Tabárez.

"Enfrentamos a un equipo que está muy cerca de la clasificación y eso le da relevancia a este partido, porque es en este mismo partido en el que tenemos que lograr las mejorías para conseguir puntos", agregó.

- El preocupante problema de La Roja -

La ajustada victoria 1-0 ante Bolivia dejó inquieto tanto a Lasarte como a los jugadores. El desperdicio de ocasiones de gol, sobre todo en el primer tiempo, hizo mella en el ánimo del equipo en la segunda mitad, sintiéndose acorralado por la osada Verde.

Para el guardameta y capitán Claudio Bravo, el partido ante la Celeste será "muy atractivo", especialmente por la presencia en el rival de su excompañero en el Barcelona Luis Suárez, "uno de los mejores delanteros del mundo".

"Lo tuve de compañero y sé de quién estoy hablando. Por eso enfrentarlo es sinónimo de motivación y no solamente preocupa la presencia de Luis, Uruguay en todas sus líneas tiene grandes jugadores, que la hace una selección muy fuerte, por lo que será un partido muy atractivo en lo futbolístico y en lo físico", comentó el '1'.

En Chile no se prevén cambios para encarar a la Celeste. Será el mismo 4-3-3 que salió ante Bolivia.

- Suárez vs Lasarte -

Para el 'Pistolero' Luis Suárez el duelo ante Chile tiene un agregado sentimental.

En el banco rival estará Lasarte, el técnico que le dio la bendición para debutar profesionalmente en Nacional de Montevideo con apenas 18 años, en un partido de la Copa Libertadores ante el colombiano Junior en Barranquilla en mayo de 2005.

De eso nunca se ha olvidado el ariete del Atlético del Madrid, de 34 años. Suárez siempre evoca a Lasarte en alguna respuesta y vibra con la misma emoción de esos 14 minutos que tuvo en su estreno profesional.

Pero Uruguay necesita de un Suárez demoledor para encarar a La Roja, y el 'Pistolero' de una afinada Celeste que lo acerque al gol.

"Lo que Uruguay debe hacer es generar las situaciones que nos han faltado. Que en la zona de Suárez o en la de Cavani generemos más, y eso tiene que ver con plantear el problema desde el punto de vista colectivo y apelar a futbolistas que nos hagan mejorar el panorama en esa zona", señaló Tábarez.