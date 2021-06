Qué canal transmite Venezuela vs Ecuador; Copa América 2021

Para derrumbar el muro de Wuilker Faríñez en Venezuela, aún diezmada por el covid-19, Ecuador necesita de martillo y cincel cuando la enfrente en Rio de Janeiro en un duelo en que ambas selecciones necesitan sumar para entusiasmarse con los cuartos de la Copa América-2021.

Además de alumbrar el torneo de selecciones más antiguo del mundo, los reflejos del portero del Lens francés fueron el premio a la resistencia de Venezuela ante Colombia en Goiania y un llamado al envalentonamiento para las fechas decisivas de la fase de grupos.

Las ocho atajadas de Faríñez, de 23 años, contra los cafeteros obligan a una activación especial de la ofensiva ecuatoriana, liderada por Enner Valencia, en el choque que se disputa en el estadio Olímpico Nilton Santos.



La pregunta seguramente ronda la cabeza del técnico de los ecuatorianos, Gustavo Alfaro, porque en el entrenamiento del viernes, en la 'cidade maravilhosa', movió algunas piezas de la artillería.

Y el interrogante quizá fue reforzado por el poco volumen ofensivo en el estreno con derrota (1-0) contra Colombia, un resultado que los obliga a sumar para no aislarse en la parte baja del Grupo B, en el que Brasil ya está clasificado y los colombianos, peruanos y venezolanos aspiran a los otros tres cupos.

Alfaro encuentra un alivio a sus preocupaciones en la incapacidad ofensiva que ha mostrado, hasta ahora, la Venezuela del portugués José Peseiro, tras más de una docena de bajas por un brote de covid-19 y lesiones, entre ellas las del goleador Salomón Rondón y los movedizos Yeferson Soteldo y Darwin Machís.

A ellos se sumó el volante Yangel Herrera, fuera de la Copa América por una "fractura mínima" de la tibia derecha ocurrida en el juego con Colombia.