"Quedamos sorprendidos": Mindeporte tras el no de la Conmebol

Con relación a los enfrentamientos entre el Esmad y manifestantes durante los partidos de la Copa Libertadores en Barranquilla, el ministro señaló que el Gobierno adoptó nuevos protocolos de seguridad.

"Después de lo que sucedió en los partidos en Barranquilla de la Conmebol, nosotros hicimos una reunión este lunes festivo con ellos y todas sus autoridades, para presentarles el plan que venía desarrollando la Policía Nacional y cómo se iban a aumentar los protocolos, ya que los eventos que sucedieron en Barranquilla fueron hechos de actos vandálicos, de personas que no quieren que se juegan fútbol en Colombia", dijo.

Lea también: Colombia reabre pasos fronterizos terrestres y fluviales tras un año de pandemia

Sin embargo, indicó que "desconocemos los intereses que hay detrás de eso, pero ahí no hubo ningún tipo de manifestación pacífica y por eso la preocupación de la Conmebol. Nosotros dijimos que de aquí a que comenzara la Copa América, pues las conversaciones iban a estar andando -que es lo que hemos estado esperando-, entonces vemos que hay estrategias donde no quieren que haya consensos y es lo que ha venido pasando muchas de las mesas de diálogo en muchos de los departamentos".

Para el ministro Lucena, con la no realización de la Copa América en Colombia, pierde todo el país. "El deporte siempre ha sido un bálsamo no para esconder realidades sociales, pero aquí perdimos todos, perdió el Estado, perdió el Gobierno, esto es un tema de país y desafortunadamente ahora estamos en esta situación".

En ese sentido, Lucena señaló que "desde el año 2019 veníamos trabajando en el Ministerio del Deporte con la adecuación de la iluminación y el tema de tecnología de comunicación de los estadios, con una inversión alrededor de 12.500 millones de pesos. Esas inversiones había que hacerlas y quedará para la posteridad".

Finalmente y sobre su posible salida del Ministerio del Deporte, Ernesto Lucena señaló que "sigo al frente de la cartera hasta que decidamos otra cosa. Tengo un tema particular de salud que le he comentado del presidente Duque, debo hacerme unos exámenes, debo mirar si es posible hacerme una cirugía y él me ha permitido que tomé la determinación que a bien tenga por mi salud y por mi familia".