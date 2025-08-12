Raimondi no se escondió y defendió al América por derrota contra Fluminense

Gabriel Raimondi, técnico de América de Cali se mostró autocrítico pero optimista tras la derrota 1-2 frente a Fluminense en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Aunque el resultado obliga a los escarlatas a remontar en el Maracaná, el estratega argentino dejó claro que la serie sigue abierta y que su equipo tiene las condiciones para lograr la clasificación.

Raimondi analizó el desarrollo del encuentro reconociendo que los errores defensivos fueron determinantes. “Es futbol se gana y se pierde de todas las maneras, hoy nosotros intentamos jugar como jugamos siempre, contra un gran equipo con tanta jerarquía, los habíamos dicho y con estos equipos haces dos errores y son dos goles, esa es la explicación que encuentro”, afirmó el entrenador, subrayando que el rival capitalizó al máximo las oportunidades que tuvo.

El partido comenzó adverso para América de Cali con un autogol de Yerson Candelo que abrió la cuenta para Fluminense. Antes del descanso, Agustín Canobbio amplió la ventaja, dejando a los locales con un panorama complicado. Sin embargo, el equipo mantuvo la propuesta ofensiva hasta el final. Para Raimondi, eso fue mérito de la disciplina táctica: “Los muchachos estuvieron muy bien, siguieron el plan de partido, eso era lo que queríamos hacer, provocar que ellos lanzaran y nosotros tratar de jugar, se cumplió. Pero bueno, el resultado es lo más importante y hoy no se dio”.

En la etapa complementaria, los escarlatas buscaron con insistencia el descuento, que llegó en el tiempo de adición gracias a Cristian Barrios. El gol no solo recortó la diferencia, sino que también devolvió la fe a un equipo que había luchado por encontrar espacios ante un rival sólido en defensa.

Mirando hacia el compromiso de vuelta, el técnico dejó clara la mentalidad con la que viajarán a Brasil. “Nosotros estamos perdiendo 1-0 y terminó el primer tiempo. Estamos vivos, por supuesto, tenemos un segundo tiempo que jugar. En Brasil no creo que se repita el mismo partido con un equipo totalmente replegado, somos conscientes de eso. Pero si pudimos hoy tener el protagonismo del partido, por qué no pensar que en Brasil podemos ganar 1-0 o 2-0”.

El escenario es claro: América de Cali necesita ganar por un gol para forzar la tanda de penales o por dos tantos para clasificar de forma directa. La tarea no será sencilla ante un Fluminense con experiencia internacional y capacidad para manejar partidos decisivos, pero Raimondi confía en la capacidad de su plantel para competir en igualdad de condiciones.

El gol de Cristian Barrios, además, representa un impulso anímico importante. El atacante rompió una larga sequía y se convirtió en una de las figuras del partido, aportando el tanto que mantiene con vida la eliminatoria.

Con la revancha programada para el 19 de agosto en el Maracaná, el técnico y sus jugadores tienen claro que deberán minimizar errores, mantener la intensidad y aprovechar cada oportunidad. Para Raimondi, la Copa Sudamericana aún ofrece la posibilidad de escribir una página memorable para el club, siempre y cuando el equipo mantenga la convicción y la disciplina mostrada en gran parte del duelo de ida.