Ramón Jesurún aclara rumores sobre cancelar la Copa América en Colombia

“Es un torneo que se celebraría con todos los protocolos de seguridad. Pero bueno... tenemos que entender que hay una situación muy difícil, pero seguimos trabajando en la idea que lo podemos hacer. Esto sería una gran derrota para el país no hacerla. Tenemos el apoyo de la Conmebol y estamos firmes, sin desconocer que hay una situación complicada que ojalá mejoré", explicó.

Por último, Jesurún recordó cuando Colombia renunció a ser la sede del Mundial de 1986, que al final fue realizado en México. Esta determinación afectó mucho al país.

"Somos el único país en el planeta que ha renunciado a un torneo como el Mundial. Hoy escucho unas voces que van en contra de la Copa América, pero repito, este torneo le traerá beneficios al país. No sé por qué dice que no se haga... Uno entiende el problema social, pero el decir anticipadamente no lo hagamos, pues... Si no se hace aquí, igual se hará en otra parte. Son muchas voces que dicen eso y no las entiendo", concluyó.