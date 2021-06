Ramón Jesurún y cuándo Colombia podría volver a ser sede de la Copa América

Colombia perdió la oportunidad de ser sede de la Copa América junto con Argentina, debido a la actual situación sanitaria que vive el país a raíz de la pandemia por coronavirus. En su reemplazo Brasil será el organizador.

En entrevista con La FM, se le preguntó al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, si considera que el Paro Nacional que inició el 28 de abril y ya cumple 36 días fue un factor para que no se pudiera realizar el importante torneo internacional.

¿El Paro tumbó la Copa América? A lo que Jesurún respondió: “Yo creería que sí. ¿Por qué vamos a tumbar la realidad? Aunque también estaba el tema de la pandemia, había unos criterios del Gobierno absolutamente respetables que tenemos que acoger”, aseguró.

A su juicio “se mezclaron una serie de factores” que en consecuencia llevaron a que “hoy dolorosamente nos toca decir que no pudimos hacer la tan anhelada Copa América”.

El directivo de la FCF manifestó que solo resta esperar "varios años" para que el país nuevamente pueda ser tenido en cuenta como sede del certamen.

Frente a si hay algún tipo de malestar porque la Conmebol no haya cedido a la solicitud de Colombia de albergar el evento a finales de 2021, Jesurún se mostró muy comprensivo y aseveró que entienden que la Conmebol tiene que cumplir con fechas prestablecidas y aprobadas por la FIFA.

“El tema de fechas es un tema difícil, en el fútbol los calendarios son muy apretados y muy serios, la FIFA no cambia la fecha, incluso las programa 3 o 4 años antes. La aspiración que teníamos nosotros consensuada con el Gobierno, era un imposible y así fue”, agregó.

No obstante, hace unos días en diálogo con La FM, el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, sí manifestó su molestia ante la negativa de Conmebol. “... La respuesta fue muy rápida, yo creo que no hubo ni consulta sobre el particular y quedamos un poco sorprendidos, pero esto es lo que hay, es lo que sucedió, y así pierde el país una gran oportunidad".