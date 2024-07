Revelan "mucho malestar" en la selección Colombia a días de enfrentar a Uruguay

La selección Colombia tiene todo listo para disputar los últimos 90 minutos con rumbo a la final, pero antes de soñar con ir por el trofeo, deberá medirse este miércoles 10 de julio a Uruguay en las semifinales de la Copa América.

Tras esta final adelantada, la organización dio a conocer quién será el árbitro y en el momento menos esperado, se confirmó que la 'tricolor' no está muy contenta por este hecho.

Al menos así lo confirmó el periodista Adrián E Magnoli, quien detalló un poco más esta situación y dejó claro que desde la selección nacional no están "molestos" por la persona elegida para impartir justicia.

"Hay mucho malestar dentro del ambiente de la selección Colombia por el árbitro que va a pitar el partido el próximo miércoles frente a Uruguay", fue lo que inició diciendo Magnoli.

Después dijo que "el árbitro se llama César Ramos, tiene 40 años y es FIFA desde el 2014. Dirigió en 2018 en Rusia cuando Colombia le ganó a Polonia 3-0".

Pero la verdadera molestia es por las decisiones que ha tomado el juez en los últimos partidos en los que estuvo: "En esta Copa América dirigió Brasil vs Costar Rica. Tenía que haber sacado cuatro amarillas a Costa Rica y no las sacó. En el 2-0 de Argentina vs Perú tenía que haber expulsado al 'Cuti' Romero, no lo expulsó. Deja continuar el juego con faltas que son faltas"

"Eso va en contra de Colombia porque Colombia juega al fútbol y Uruguay interrumpe el juego", finalizó diciendo.

Así las cosas, parece que no hay muy buenos antecedentes de Ramos, quien pitará su tercer partido en esta edición del torneo continental más importante a nivel de selecciones.