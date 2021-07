Santos Borré dice que entiende a Emiliano Martínez y reflexionó sobre "el sueño europeo"

Uno de los fichajes más importantes en lo que corresponde a futbolistas colombianos en este mercado fue Rafael Santos Borré, delantero que dejó las toldas de River Plate para jugar en Eintracht Frankfurt de Alemania.

El colombiano habló en ‘ESPN F90’ contando varios detalles de su salida hacia Alemania; además hizo una reflexión respecto a lo que normalmente se piensa de una transferencia al balompié europeo y cerró dando su opinión sobre el polémico episodio del arquero argentino Emiliano Martínez contra los jugadores de Colombia.

“Costó mucho tomar la decisión, ver que no juego en River, que no voy a estar. Cuando vivís tantos momentos lindos en un club, adaptado a Argentina, a Buenos Aires, y cambiar así de repente, cuesta… Marcelo no te retiene, ni te obliga, ni te convence para que te quedes. Su mayor virtud es la sinceridad con el jugador. Da su punto de vista como entrenador y persona, y deja que cada uno tome la decisión que quiera... Siempre deja que el jugador sea realmente el que toma la decisión”, dijo el atacante sobre su salida del club argentino donde fue goleador y figura.

Respecto al fútbol europeo, aseguró: “Muchas veces uno va con el sueño de que uno va a Europa y allá todo es diferente, que uno va a triunfar, que las cosas van salir bien, que va a aprender mucho y uno va con esa ilusión. Pero muchas veces, en el fútbol mundial, pasa que te lleva un director deportivo, un presidente y muchas veces el entrenador no te pide. No es solo mi caso. Tú llegas a un lugar en donde vieron la oportunidad de hacer un negocio y se hizo, pero por ahí no era el interés del todo el club”.

Y agregó que “a medida que se van jugando los partidos, te das cuenta que no eras tan necesario en el plantel y allí empieza cierto descontento que por ahí el jugador no tenía pensado. En cambio cuando encuentras un club, esto era lo que yo estaba buscando porque muchas veces no es el tema económico, en el que mostró interés el entrenador, mostró interés el presidente, te ofrecen un proyecto serio en el que creo puedo ser importante, ahí sí tomé la decisión de dar el paso”.

Borré jugó en Argentina y sabe muy bien cómo se generan episodios como los de Martínez en los penales contra Colombia y así lo expresó: “’Dibu’ tal vez se excedió un poco, pero jugó con sus condiciones. Yo estoy acostumbrado a ese tipo de cosas por jugar en Argentina, ahí es importante tener la tranquilidad y la personalidad para manejar eso”

“Y sobre los jugadores nuestros, no sé si era la primera vez enfrentar a un portero con ese tipo de cosas, ‘Dibu’ lo supo manejar, siento que por parte de mis compañeros tenían claro dónde patear, pero con un portero así hay que saberlo manejar”, cerró Santos Borré.