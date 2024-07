Scaloni estalló tras la clasificación de Argentina: "Ganar así no"

El DT de Argentina, Lionel Scaloni, reconoció que fue un triunfo difícil el de este jueves ante Ecuador, al que derrotaron 4-2 por penales, y elogió las acciones de su guardameta, clave para avanzar a semifinales de la Copa América de 2024.

"Yo no lo disfruté nada, esta vez. Me parece que ganar así no se disfruta nada. Sí, estamos contentos, pero la verdad que no lo disfruté. Esta vez no fue una alegría que diga, la pasé bien", aseguró en conferencia de prensa en el NRG Stadium de Houston, Texas.

En los noventa minutos Argentina y Ecuador igualaron 1-1 por eso la definición de este duelo de cuartos de final se decidió desde los doce pasos.

Ecuador "fue un equipo difícil, duro, que juega bien además y que físicamente está bien y se nota que son jugadores de un nivel físico importante", aseveró Scaloni.

Vea también: 'Dibu' y Otamendi salvaron a Argentina: clasificación en penaltis contra Ecuador

"En los penales creo que el equipo sintió una confianza ciega en su arquero y para nosotros es fundamental, aún fallando Lio (Messi, el primer penal) creo que el equipo sabía que iba a suceder algo positivo. Eso es muy importante", agregó el DT.

Messi "terminó bien"

Messi fue titular este jueves, pese a que inicialmente fue duda tras una molestia en los aductores que lo dejó fuera del último duelo de Argentina en la fase de grupos, victoria ante Perú 2-0.

Participó en el gol de Argentina, lanzando el tiro de esquina que luego pivotea Mac Allister y que termina conectando Lisandro Martínez en el segundo palo. Pero no estuvo explosivo como en otros duelos.

Scaloni, sin embargo, consideró que "Messi siempre sumó al equipo. Él juega bien y los demás juegan bien".

"Le fuimos preguntado cómo estaba yendo y cada vez que le pregunté, estaba bien. Él no es un jugador para que tenga que correr atrás de los jugadores ecuatorianos que son rápidos, que son veloces. Hay momentos y momentos", añadió.

Le puede interesar: [VIDEO] Lisandro Martínez se estrenó con Argentina; golazo vs Ecuador y a un pie de semifinales

"Creo que Messi terminó bien, la última vez que le preguntamos cómo estaba, faltaban 4 o 5 minutos y estaba bien, no creo que tenga problemas y estamos en una semifinal y es un valor muy bueno", comentó.

También respondió a las críticas que señalaban que Argentina había chocado con rivales fáciles en la Copa América.

"El cuadro fácil decían que era el nuestro, yo no estaría tan seguro. Los partidos hay que jugarlos y Ecuador ha demostrado que está en muy buen nivel", destacó.