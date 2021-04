¿Se juega la Copa América sin público? Lo último que dijeron en Conmebol

Aunque gran parte del fútbol sudamericano ha sobrevivido a la pandemia del coronavirus y los torneos se han podido desarrollar bajo su formato original y con estrictos protocolos de bioseguridad, el certamen más damnificado es la Copa América que todavía puja por tener público en las graderías a pesar de la nueva ola del covid-19 en el continente.

La Copa América se llevará a cabo entre el 13 de junio y el 12 de julio en Colombia y Argentina como sedes tras el aplazamiento de un año por el covid-19. En un principio se mencionó que Conmebol no realizaría el torneo si no se garantiza la presencia de público en las gradas, esto por temas comerciales. No obstante, en la confederación cambiarían de parecer para que se juegue la Copa.

A través de ‘Plantea Fútbol’ de Antena 2, Carlos Antonio Vélez contó que sostuvo una conversación privada con Alejandro Domínguez y él dijo que "la Copa América la haremos con público o sin público en Colombia y Argentina".

No obstante, el presidente de Conmebol le manifestó que siguen en las movidas para convencer a los gobiernos de Colombia y Argentina que permitan un aforo reducido de fanáticos con los debidos protocolos; pero actualmente todas las peticiones con complicadas por el incremento en los casos de coronavirus y las bajas cifras porcentuales de vacunación en ambos países.

En caso que definitivamente no haya público en los estadios para la Copa América, Conmebol igual haría el torneo bajo riesgo económico; esto para emparejar su calendario con UEFA que sí jugará en 2021 la Eurocopa correspondiente a 2020 y con presencia de público en más de 10 sedes de distintos países.