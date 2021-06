Técnico de Venezuela dijo cómo el coronavirus afectó a su equipo contra Brasil

El seleccionador venezolano de fútbol, el portugués José Peseiro, admitió este domingo que el brote de coronavirus que afectó a su equipo en las últimas horas y causó ocho bajas, incidió en la derrota de este domingo por 3-0 ante Brasil en el partido inaugural de la Copa América 2020.



"Es claro que tuvo incidencia (el brote), pero eso no impide que esté contento con la voluntad, las ganas y el empeño de los que jugaron, no estoy triste por perder", aseveró Peseiro durante la rueda de prensa en el estadio Mané Garrincha de Brasilia.



Marquinhos, Neymar y Gabriel Barbosa 'Gabigol', sentenciaron la fácil victoria brasileña frente a una tímida selección venezolana que sintió los cambios forzados a última hora por un brote de coronavirus que separó a ocho jugadores un día antes del partido e hizo convocar de última hora a otros quince.

Lea también: Selección Colombia: el insólito motivo por el que Andrés Andrade no habría sido convocado



"Me hubiese gustado tener los once principales y esta derrota es brutal, por 3-0, pero estoy contento con los muchachos porque hicieron dentro de la cancha lo que era posible hacer. Fue fantástico ante un equipo tan fuerte", agregó el entrenador.



Peseiro comparó el partido ante los dueños de casa con el que tuvieron frente al mismo rival en noviembre del año pasado, por la tercera jornada de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Catar 2022, cuando Brasil ganó por 1-0 en el estadio Morumbí de Sao Paulo.



"Manejamos más el balón que en el último partido contra Brasil, pero faltó agresividad y profundidad", comentó.

De interés: Un Brasil inspirado goleó a Venezuela en la inauguración de la Copa América



Sobre los aspectos para mejorar en los siguientes partidos de la Copa América, Peseiro señaló que "Brasil hace dos de los tres goles con balón quieto (un tiro de esquina y un penalti)" y, por eso, debe trabajar en la concentración.



"También necesitamos estar más cerca de la portería rival para hacer gol", añadió el seleccionador venezolano.



A segunda hora, en Cuiabá, las selecciones de Colombia y Ecuador completan la primera jornada del Grupo B, en la que Perú descansó.



En la próxima fecha, el jueves, Brasil y Perú se enfrentarán en Río de Janeiro y Venezuela lo hará ante Colombia en Goiania.