Técnico 'entregó' su cargo tras quedar eliminado de la Copa América

El argentino Daniel Garnero, seleccionador de Paraguay, aseguró este martes que si los dirigentes no quieren que siga, va a hablar con ellos, después de la derrota 1-2 sufrida contra Costa Rica en Austin que puso el punto final a una Copa América muy deslucida, acabada con cero puntos.



Garnero no escondió su disgusto con los resultados de su selección y, al ser preguntado sobre cómo evalúa las actuaciones en esta Copa América, dijo: "Fue mala".



No planea dimitir y subrayó que tendrá que reunirse con los directivos de la Albirroja para conocer su futuro.



"Eso es un tema que tengo que hablar con los dirigentes. Yo estoy acá porque la dirigencia solicitó mis servicios. Si ellos quieren que no siga, hablaré con ellos", afirmó.



Garnero consideró que sus jugadores han cometido demasiados errores de concentración que pusieron cuesta arriba los encuentros.

"Es muy difícil poder lograr imponer una idea en poco tiempo y nos está costando un montón. Nos sorprendió que en seis minutos estemos dos goles abajo (contra Costa Rica), y no por un dominio del rival, sino por las distracciones que tenemos, se nos hace todo cuesta arriba", aseguró.



"Yo creo (el equipo) fue competitivo, pero falló muchísimo, nos cuesta mucho ser claros para terminar la jugada. Lamentablemente nos cuesta el gol", añadió.

Paraguay recibió dos goles en los primeros siete minutos contra Costa Rica y cayó 1-2, después de perder 1-2 contra Colombia y 1-4 contra Brasil.



Sobre Costa Rica, Garnero manifestó su aprecio por su compatriota Gustavo Alfaro, que entrena a los ticos.



"Conozco a Gustavo, es un excelente profesional, tiene un equipo ordenado, el trabajo lo van a hacer muy bien, no tengo ninguna duda", dijo.