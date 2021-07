[Video] "Sin James y sin Quintero, Colombia se parece más a Cuba y a Haití"

Las selecciones de Colombia y Argentina se verán las caras el próximo martes en las semifinales de la Copa América. Ambos equipos dejaron en el camino a Uruguay y Ecuador, respectivamente, y reeditarán el último duelo que se vio en las Eliminatorias.

Vea también: Qué canal transmite PERÚ vs BRASIL; Copa América 2021

Sin embargo, la polémica está servida desde ya. Esto último, por cuenta de las declaraciones de un periodista argentino, quien le bajó el perfil al trabajo que realiza el conjunto dirigido por Reinaldo Rueda. Se trata de Pablo Carrozza, caracterizado por cuestionar al elenco ‘cafetero’.

A través de su canal de Youtube, Carrozza dio su opinión acerca de la Selección Colombia y del compromiso del próximo martes. “La verdadera Copa América arranca ahora. No se vayan a creer que Colombia es un equipazo por lo que demostró en la fase de grupos, donde entraron todos. Creo que no tiene un nivel de selección grande. Hoy pegaron el saltito, tuvieron suerte en esta lotería de los penales. Le ganaron a Uruguay un partido donde yo creía en la previa que Uruguay estaba 4 o 5 goles arriba de Colombia”, dijo de entrada el periodista argentino.

Le puede interesar: Cómo ganar premios con el álbum digital de la Copa América a una semana del final

Luego se refirió a la ausencia de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero en el equipo colombiano. “Colombia era una selección de la Concacaf. Yo no entiendo cómo levantamos a esta Colombia. Sin James Rodríguez y sin Juanfer Quintero se parece más a Cuba y a Haití. No sé qué les pasa a los colombianos. Se pelean entre todos. James Rodríguez tiene que jugar en este equipo, viejo”, agregó.

También afirmó que “Colombia es el peor equipo de la Copa América” y criticó el trabajo que viene haciendo el delantero Duván Zapata. “Me parece que no puede jugar más como titular, ya demostró que no le hace un gol ni al arco iris. No sé qué le vieron a Duván Zapata, la rompe en la liga italiana, casi sale goleador, y viene a jugar a la Selección Colombia y el tipo no le hace un gol a nadie”.