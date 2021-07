Voz de experiencia: Falcao opinó sobre Emiliano Martínez y los penales contra Argentina

Una de las fuertes polémicas que se suscitaron en la Copa América fue la tanda de penales entre Colombia y Argentina para definir el segundo finalista del certamen. Todo por la controvertida actuación del portero Emiliano Martínez y su intimidación a los pateadores colombianos.

Aunque Falcao García no estuvo en el equipo, su voz de capitán sigue siendo de gran relevancia en la Selección y opinó sobre la actuación del guardameta que insultó a Miguel Borja, además de impacientar a Dávinson Sánchez y Yerry Mina.

“Son tácticas para desconcentrar al pateador, me ha pasado y no solamente con arqueros. Yo que pateo penales habitualmente lo he vivido. Esta vez le funcionó, de todas maneras lo mejor que puede hacer uno es no interactuar y abstraerse”, mencionó el ariete en diálogo con ‘Tercer Tiempo’ de Kwai.

Y agregó sobre el elenco nacional: “El equipo está creciendo. Lo más importante eran estas buenas sensaciones. En septiembre tenemos eliminatoria y tenemos que seguir sumando puntos".

Radamel Falcao García regresaría a la Selección Colombia para la fecha de Eliminatorias en septiembre. Mientras tanto adelanta pretemporada con Galatasaray a la espera de resolver su futuro por algunas ofertas del fútbol catarí.