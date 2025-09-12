Actualizado:
América no se repone: Confirman sanción para copa
América conoce las sanciones que le esperan para la próxima fase de la copa.
América no logra salir de su mal momento y ahora llegó a la Copa Betplay, el equipo de Cali pasa por un momento complicado que parece no tener pausa, los malos resultados ahora vienen acompañados de nuevas decisiones de la federación.
El equipo rojo de Cali ya clasificado a cuartos de final de copa empieza a sentir las consecuencias de sus actos en este certamen.
4 suspensiones para la ‘mechita’
El América que viene en crisis ahora pasa por un momento complicado para Copa, cuenta con 4 suspensiones para los partidos de cuartos de final frente a Junior.
América cuenta con 4 suspensiones distintas, pero no todas son de jugadores, el cuerpo técnico también se ve afectado.
Carlos Hernández y Jong Viáfara, integrantes del equipo técnico, fueron sancionados con tres partidos de suspensión debido a una "conducta inapropiada hacia un oficial del encuentro".
En cuanto al ámbito deportivo, los futbolistas sancionados fueron Jean Pestaña y Josen Escobar.
Pestaña recibió una sanción de dos partidos por haber incurrido en una "acción violenta contra un rival", mientras que Escobar deberá cumplir una fecha de suspensión tras recibir doble tarjeta amarilla y ser expulsado en el partido contra Bucaramanga.
Lo que le espera a América en la Liga BetPlay
Con la mira puesta en retomar el buen camino y meterse al grupo de los ocho, el América retoma sus partidos de liga este fin de semana, donde viajará a Bogotá en un partido que lo enfrentará con Fortaleza, uno de los grandes animadores de la liga este semestre y que vive un gran momento. Después recibirá a a Bucaramanga en lo que será una reedición de los octavos de copa.
