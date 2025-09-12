América no se repone: Confirman sanción para copa

4 suspensiones para la ‘mechita’

El América que viene en crisis ahora pasa por un momento complicado para Copa, cuenta con 4 suspensiones para los partidos de cuartos de final frente a Junior.

América cuenta con 4 suspensiones distintas, pero no todas son de jugadores, el cuerpo técnico también se ve afectado.

Carlos Hernández y Jong Viáfara, integrantes del equipo técnico, fueron sancionados con tres partidos de suspensión debido a una "conducta inapropiada hacia un oficial del encuentro".

En cuanto al ámbito deportivo, los futbolistas sancionados fueron Jean Pestaña y Josen Escobar.

Pestaña recibió una sanción de dos partidos por haber incurrido en una "acción violenta contra un rival", mientras que Escobar deberá cumplir una fecha de suspensión tras recibir doble tarjeta amarilla y ser expulsado en el partido contra Bucaramanga.