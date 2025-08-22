Confirmado un nuevo equipo a los octavos de final de Copa BetPlay

Otro de los torneos más importante en el Fútbol Profesional Colombiano, la Copa BetPlay, sigue avanzando de la mejor manera y junto con ello se van conociendo los equipos clasificados a la siguiente instancia de la competencia, en donde ya Once Caldas tiene un puesto asegurado.

Once Caldas selló su pase a los octavos de final de la Copa BetPlay Dimayor 2025 tras una contundente victoria global por 6-1 frente a Patriotas Boyacá. En el partido de ida, disputado en Manizales, el conjunto blanco se impuso por un claro 6-0, lo que prácticamente sentenció la serie a su favor desde el inicio. El duelo de vuelta, aunque terminó con un triunfo local por 1-0, no alcanzó para revertir el amplio marcador acumulado.

Once Caldas dio el golpe final a Patriotas y clasificó a Copa BetPlay

Este triunfo no solo ratifica el buen momento del equipo manizaleño, sino que además les otorga un merecido lugar entre los 16 mejores del torneo de copa colombiano, donde enfrentará en la siguiente fase a uno de los ocho equipos ya clasificados desde los cuadrangulares de Liga o Torneo, según el formato impuesto por Dimayor.

El calendario marca que la fase de octavos de final se disputará a partir de finales de agosto, con partidos de ida y vuelta. Aunque aún no se han confirmado los rivales ni las fechas exactas, ya se perfila que Once Caldas podría enfrentarse a Deportivo Pasto, dado que este equipo figura como uno de los potenciales adversarios provenientes de la fase de cuadrangulares.