América vs Atl. Nacional
Copa Betplay 2025
Actualizado:
Jue, 13/11/2025 - 17:00

América de Cali vs Atlético Nacional: partido en vivo por la fecha Semi-finals de Copa Betplay 2025

América de Cali se enfrenta a Atlético Nacional, en Copa Betplay 2025

América de Cali se enfrenta a Atlético Nacional por Copa Betplay 2025 este 16 de noviembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

América de Cali vs Atlético Nacional: número de goles marcados y partidos jugados

