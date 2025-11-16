Actualizado:
Jue, 13/11/2025 - 17:00
América de Cali vs Atlético Nacional: partido en vivo por la fecha Semi-finals de Copa Betplay 2025
América de Cali se enfrenta a Atlético Nacional, en Copa Betplay 2025
América de Cali se enfrenta a Atlético Nacional por Copa Betplay 2025 este 16 de noviembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
América de Cali vs Atlético Nacional: número de goles marcados y partidos jugados
Fuente
Antena 2