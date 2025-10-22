Cargando contenido

Hola, aún no ha pitado el juez, mientras inicia el partido, te invitamos a ver las estadísticas.
Atl. Nacional vs Once Caldas
Copa Betplay 2025
Actualizado:
Dom, 19/10/2025 - 18:00

Atlético Nacional vs Once Caldas: partido en vivo por la fecha Quarter-finals de Copa Betplay 2025

Atlético Nacional se enfrenta a Once Caldas, en Copa Betplay 2025

Atlético Nacional se enfrenta a Once Caldas por Copa Betplay 2025 este 22 de octubre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Atlético Nacional vs Once Caldas: número de goles marcados y partidos jugados

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Transmisión en vivo

Imagen
Atlético Nacional

Atlético Nacional

Imagen
Once Caldas

Once Caldas

Imagen
Copa Betplay

Copa Betplay

Cargando más contenidos

Fin del contenido