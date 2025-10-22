Actualizado:
Dom, 19/10/2025 - 18:00
Atlético Nacional vs Once Caldas: partido en vivo por la fecha Quarter-finals de Copa Betplay 2025
Atlético Nacional se enfrenta a Once Caldas por Copa Betplay 2025 este 22 de octubre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Atlético Nacional vs Once Caldas: número de goles marcados y partidos jugados
