Cargando contenido

Hola, aún no ha pitado el juez, mientras inicia el partido, te invitamos a ver las estadísticas.
Pereira vs Cundinamarca
Copa Betplay 2025
Actualizado:
Sáb, 23/08/2025 - 19:00

Deportivo Pereira vs Cundinamarca: partido en vivo por la fecha 8th Finals de Copa Betplay 2025

Deportivo Pereira se enfrenta a Cundinamarca, en Copa Betplay 2025

Deportivo Pereira se enfrenta a Cundinamarca por Copa Betplay 2025 este 26 de agosto de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Deportivo Pereira vs Cundinamarca: número de goles marcados y partidos jugados

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Transmisión en vivo

Imagen
Deportivo Pereira

Deportivo Pereira

Imagen
Cundinamarca

Cundinamarca

Imagen
Copa Betplay

Copa Betplay

Cargando más contenidos

Fin del contenido