Cargando contenido

Hola, aún no ha pitado el juez, mientras inicia el partido, te invitamos a ver las estadísticas.
Envigado vs Pereira
Copa Betplay 2025
Actualizado:
Sáb, 04/10/2025 - 15:00

Envigado FC vs Deportivo Pereira: partido en vivo por la fecha Quarter-finals de Copa Betplay 2025

Envigado FC se enfrenta a Deportivo Pereira, en Copa Betplay 2025

Envigado FC se enfrenta a Deportivo Pereira por Copa Betplay 2025 este 07 de octubre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Envigado FC vs Deportivo Pereira: número de goles marcados y partidos jugados

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Transmisión en vivo

Imagen
Envigado FC

Envigado FC

Imagen
Deportivo Pereira

Deportivo Pereira

Imagen
Copa Betplay

Copa Betplay

Cargando más contenidos

Fin del contenido