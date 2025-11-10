Cargando contenido

Hola, aún no ha pitado el juez, mientras inicia el partido, te invitamos a ver las estadísticas.
Medellín vs Envigado
Copa Betplay 2025
Actualizado:
Vie, 07/11/2025 - 19:30

Independiente Medellín vs Envigado FC: partido en vivo por la fecha Semi-finals de Copa Betplay 2025

Independiente Medellín se enfrenta a Envigado FC, en Copa Betplay 2025

Independiente Medellín se enfrenta a Envigado FC por Copa Betplay 2025 este 10 de noviembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Independiente Medellín vs Envigado FC: número de goles marcados y partidos jugados

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Transmisión en vivo

Imagen
Independiente Medellín

Independiente Medellín

Imagen
Envigado FC

Envigado FC

Imagen
Copa Betplay

Copa Betplay

Cargando más contenidos

Fin del contenido