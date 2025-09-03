Cargando contenido

Medellín vs Fortaleza
Copa Betplay 2025
Actualizado:
Dom, 31/08/2025 - 19:30

Independiente Medellín vs Fortaleza FC: partido en vivo por la fecha 8th Finals de Copa Betplay 2025

Independiente Medellín se enfrenta a Fortaleza FC por Copa Betplay 2025 este 03 de septiembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Independiente Medellín vs Fortaleza FC: número de goles marcados y partidos jugados

