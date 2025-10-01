Cargando contenido

Hola, aún no ha pitado el juez, mientras inicia el partido, te invitamos a ver las estadísticas.
Santa Fe vs Medellín
Copa Betplay 2025
Actualizado:
Dom, 28/09/2025 - 20:00

Santa Fe vs Independiente Medellín: partido en vivo por la fecha Quarter-finals de Copa Betplay 2025

Santa Fe se enfrenta a Independiente Medellín, en Copa Betplay 2025

Santa Fe se enfrenta a Independiente Medellín por Copa Betplay 2025 este 01 de octubre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Santa Fe vs Independiente Medellín: número de goles marcados y partidos jugados

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Transmisión en vivo

Imagen
Independiente Santa Fe

Santa Fe

Imagen
Independiente Medellín

Independiente Medellín

Imagen
Copa Betplay

Copa Betplay

Cargando más contenidos

Fin del contenido