Copa del Mundo 2026 ¿Cuántas selecciones ya están clasificadas?

La Selección Colombia aseguró su clasificación a la Copa del Mundo de 2026, después de golear con un contundente 3-0 a Bolivia en la fecha 17 de la Eliminatoria Sudamericana.

Con este resultado, el equipo nacional llegó a 25 puntos en el clasificatorio, el cual le permitió entras en la selecta lista de 16 selecciones que ya tienen un boleto confirmado en el Mundial.