Actualizado:
Vie, 05/09/2025 - 11:30
Copa del Mundo 2026 ¿Cuántas selecciones ya están clasificadas?
Colombia aseguró su boleto en la fecha 17 de la Eliminatoria de la Conmebol.
La Selección Colombia aseguró su clasificación a la Copa del Mundo de 2026, después de golear con un contundente 3-0 a Bolivia en la fecha 17 de la Eliminatoria Sudamericana.
Con este resultado, el equipo nacional llegó a 25 puntos en el clasificatorio, el cual le permitió entras en la selecta lista de 16 selecciones que ya tienen un boleto confirmado en el Mundial.
La Conmebol confirmó sus clasificados
A falta de una jornada para terminar el calendario oficial de las Eliminatorias, ya se conocen las seis selecciones de la Conmebol que tienen un boleto asegurado en la Copa del Mundo.
Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia y Paraguay clasificaron de manera directa a la Copa del Mundo, mientras que Venezuela y Bolivia definirán al equipo que jugará el repechaje intercontinental.
The spots are filling up 👀🏆@aramco | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/YpOVzgYOwL— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 5, 2025
Las 16 selecciones que ya clasificaron al Mundial
A menos de un año para el inicio del Mundial. ya hay 16 selecciones que tienen su lugar asegurado en la ronda de grupos.
Además de Canadá, México y Estados Unidos, países organizadores, también lograron la clasificación:
Canadá (organizador)
México (organizador)
Estados Unidos (organizador)
Japón
Australia
Irán
Argentina
Uzbekistán
Corea del Sur
Jordania
Nueva Zelanda
Brasil
Ecuador
Uruguay
Colombia
Paraguay
Fuente
Antena 2