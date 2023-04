Ancelotti le responde con ironía a Xavi y calienta el clásico por Copa del Rey

Se avecina un clásico por Copa del Rey, pues luego de afrontar la vigesimoséptima fecha de la Liga Española, FC Barcelona y Real Madrid chocarán por las semifinales de este torneo, y el Camp Nou albergará el segundo duelo de la serie que van ganando los Culés 1-0.

Sin embargo, desde ya hay polémica, pues Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, respondió con ironía a la afirmación del entrenador del Barcelona Xavi Hernández, que aseguró que si Gavi "jugara en otro equipo, el trato sería diferente", y le recordó que lo más importante "es respetar a los jugadores y las personas".

"Si mi abuelo tuviese ruedas, serís un carro", dijo de forma espontánea Ancelotti cuando se le trasladó la afirmación de Xavi. "Cada uno tiene su problema. Lo ha tenido Vinícius, ahora Gavi y otros jugadores, esto es el fútbol y lo más importante es respetar a los jugadores y las personas", añadió.

El técnico del Real Madrid no dejó queja alguna por disponer de un día menos de descanso de cara al clásico de semifinales de Copa del Rey que el miércoles se celebra en el Camp Nou.

"No me sorprende y no me molesta. Tienen un día más pero tenemos tiempo para recuperar bien el esfuerzo del partido de mañana. En este sentido ni hay problema ni desventaja", aseguró antes de encarar una eliminatoria en desventaja tras la derrota por 0-1 del Santiago Bernabéu.

Cabe recordar que en el enfrentamiento más reciente de esos dos equipos, en marzo, por la Liga, Barcelona venció 2-1 a Real Madrid en el Camp Nou, y una vez más llega como favortio.