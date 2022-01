Athletic vs Barcelona: hora, canal de TV y cómo ver hoy la Copa del Rey

El partido más clásico de la Copa del Rey, el que mide al Athletic Club con el Barcelona, los dos equipos más laureados de la competición, se reedita este jueves en una eliminatoria de octavos de final que se decide a partido único en el campo de San Mamés.

ATHLETIC VS BARCELONA: CANAL DE TV, A QUÉ HORA INICIA Y CÓMO VER ONLINE

El partido Athletic vs Barcelona se puede ver a través de directvsports.com, DIRECTV Sports, DIRECTV Sports App. En Estados Unidos la transmisión corre por cuenta de ESPN+, DAZN, TeleCinco Espana para toda España.

España: 9:30 pm

Colombia: 3:30 pm

Argentina: 5:30 pm

Estados Unidos: 3:30 pm (este), 12:30 pm (pacífico)

El encuentro mide a los dos damnificados por el Real Madrid en la reciente Supercopa de Riad, si bien en el caso del conjunto bilbaíno en menor medida ya que logró llegar a la final tras una vibrante remontada al Atlético de Madrid en semifinales.



Este Athletic-Barça es un duelo marcado por su pasado reciente, por las numerosas finales, hasta cuatro (2009, 2012, 2015 y 2021), en las que el equipo azulgrana, siempre liderado por el argentino Leo Messi, impidió a los 'leones' cumplir el sueño de volver a levantar el trofeo del que es su torneo fetiche. Algo que no hacen desde 1984.



Aunque también es de recordar una eliminatoria de hace dos temporadas, ya con este formato de partido único hasta semifinales, también en San Mamés y entonces de cuartos de final. Un duelo que decidió una peinada de Iñaki Williams sobre la hora que dejó una foto icónica de Aritz Aduriz celebrado el tanto agarrado al fondo de la red de la meta defendida por Marc-André ter Stegen.



Esa es la referencia para este jueves de un Athletic que llega más desgastado tras dos partidos Supercopa en los que Marcelino García Toral echó mano del mismo equipo titular.



Un once en el que es baja el lesionado Unai Vencedor, a quien su equipo echó mucho de menos en Arabia Saudí, y que podría tener una fisonomía calcada al que repitió en Riad en función de como vea Marcelino a sus jugadores después de tres partidos en una semana -el primero de Liga en Vitoria- y un largo viaje el lunes.



Eso le ha dejado Athletic apenas tres días y medio de descanso para medirse a un Barcelona que, eliminado en semifinales de la Supercopa, ha contado con una semana completa preparar el choque.



Por ello, el técnico asturiano podría presentar novedades en el equipo que no sorprenderían demasiado. Como las de Yuri Bechiche en el lateral izquierdo tras regresar en la Supercopa después de nueve meses de baja; el también recuperado Daniel Vivian en el centro de la defensa; o Mikel Vesga en un doble pivote con mucho trabajo la última semana.



También las de Nico Williams en una banda derecha en la que parece que su titularidad definitiva es cosa ya de poco tiempo; o un Raúl García muy activo en un tramo final de la Supercopa en el que puso cerco a la portería del Real Madrid.



Asimismo, habrá que ver si Marcelino puede ya contar con Asier Villalibre, de baja en los últimos dos meses por su tercera lesión muscular seguida en la misma zona de la pierna izquierda y que ya viajó a la capital saudí junto al resto del equipo.



No obstante, en partidos de la entidad del de este jueves, Marcelino acostumbra a echar mano de su once más reconocible.



Mientras, el Barcelona acude a San Mamés con el reto de confirmar la mejora en el juego que se pudo ver en la semifinal de la Supercopa de España ante el Real Madrid, en la que a pesar de caer eliminado en la prórroga ofreció una de sus mejores versiones este curso.



El regreso de jugadores lesionados importantes como Ansu Fati y Pedro González 'Pedri', sumados a los fichajes de Ferran Torres y Dani Alves, han cambiado la cara al conjunto que defiende el título de Copa del Rey logrado el pasado curso. Precisamente, la final fue ante el Athletic Club, al que el Barça derrotó por un contundente 0-4 en Sevilla.



Xavi Hernández por fin tiene la posibilidad de contar con múltiples variantes para confeccionar su once titular. Para este encuentro tiene las bajas seguras por lesión de Sergi Roberto y Samuel Umtiti, que fue operado este martes de una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho y estará alejado de los terrenos de juego aproximadamente tres meses.



Además, Xavi pierde al neerlandés Luuk de Jong por sanción y tiene la duda de su compatriota Memphis Depay, que este miércoles hizo ejercicios específicos a causa de unas molestias musculares.



La novedad de la convocatoria que el técnico dará el mismo jueves puede ser el danés Martin Braithwaite, que regresaría tras la lesión que sufrió en septiembre en su rodilla izquierda.



Así, el ataque azulgrana en Bilbao podrían ocuparlo Ansu Fati, Ferran Torres y Ousmane Dembélé, aunque la presencia del francés en el once dependerá de si Xavi apuesta por él a pesar de que su situación se ha tensado mucho por la negativa de renovar con las condiciones que le ofrece el club. Este miércoles el técnico sentenció que o renueva ya o se le tendrá que buscar una salida.



En la portería, el brasileño Neto, que ya defendió al equipo azulgrana en la anterior eliminatoria de Copa del Rey ante el Linares, tiene muchos números de volver a ser titular.