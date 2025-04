Barcelona llega con refuerzos de lujo a enfrentar a Atlético Madrid en la Copa del Rey

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha confirmado que el atacante Raphael Dias 'Raphinha' y el central Pau Cubarsí "están listos" para jugar este miércoles el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid.



El internacional brasileño se ejercitó este martes en la Ciudad Deportiva Joan Gamper con el resto del grupo tras perderse los dos últimos partidos del Barça por descanso, mientras que el defensa catalán disputó los últimos diez minutos en la victoria del pasado domingo en LaLiga EA Sports contra el Girona (4-1).



En cambio, el técnico alemán no ha desvelado quién ocupará el lugar del lesionado Dani Olmo en la mediapunta: "Hay que encontrar al jugador adecuado presionando en defensa, porque defendemos desde arriba y en todas las posiciones, y también en ataque. Ya lo veremos mañana".

Le puede interesar: La Premier League confirmó el uso de nueva herramienta tecnológica



Asimismo, Flick ha opinado que el partido de este miércoles, el cuarto del curso entre azulgranas y rojiblancos, será "diferente" a los anteriores, puesto que se trata de "una final antes de la final" tras el empate de la ida (4-4) en el Estadio Olímpico Lluís Companys.



"Lo que hemos logrado hasta ahora es fantástico. Hemos ganado la Supercopa, pero eso ya es el pasado. Todo el mundo está contento con nuestro estilo de juego y la mejora de los jugadores, pero estamos en un momento importante. Creo firmemente que lo podemos lograr. Estoy contento con el trabajo del equipo y el ambiente del vestuario", ha señalado.



Con todo, Flick no ha querido comparar el estilo de su equipo con el del Real Madrid de Carlo Ancelotti: "Jugamos bien, pero no creo que haya que comparar. El Real Madrid es un equipo fantástico y su entrenador es uno de los mejores y más exitosos".



El preparador germano también ha elogiado al Atlético de Madrid, del que ha destacado que "tiene un entrenador fantástico y un equipo experimentado" que está "convencido de su estilo".



"Me encanta cómo juegan, con velocidad y ritmo, siempre agresivos. Pelean hasta el último segundo y será un partido difícil", ha añadido.



Flick ha restado importancia al hecho de que su equipo haya tenido menos tiempo de preparación y ha aclarado que no piensa en el efecto que esto podría tener en una hipotética prórroga. "Las cosas son como son. Nos tenemos que centrar en los 90 minutos. Y si son necesarios 120 o los penaltis, tendremos que estar preparados", ha comentado.

Lea también: MLS le da fuerte "golpe" a Lionel Messi: está en peligro su seguridad



El técnico ha subrayado que lo importante será "estar centrados desde el minuto 0, porque el Atlético sabe aprovechar los errores" del rival, y ha desvelado que no han preparado "nada especial" para una eventual tanda de penaltis. "Al final del entrenamiento algunos jugadores se quedan a chutar penaltis, es lo normal", ha dicho.



Flick ha comparecido después del entrenamiento matinal, que empezó con 45 minutos de retraso debido a la charla y la sesión de vídeo en el vestuario. "Hemos estado reunidos hablando mucho en el vestuario y hoy no hemos entrenado muy duro", ha confesado.



Por último, el técnico del Barça no ha querido posicionarse sobre si Marc-André ter Stegen, que este lunes empezó a hacer parte del trabajo con el grupo cuando se cumplen seis meses de su intervención de rodilla, puede terminar la temporada como titular.



"Habrá que esperar, paso a paso, cuando mejore veremos qué ocurre. No es el momento de decidir nada. Hay que centrarse en el presente. Lo bueno es que la recuperación de Marc avanza bien", ha concluido.