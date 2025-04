Real Madrid "no le quita el sueño" a Flick: Barcelona solo quiere el título

Se aproxima una de las finales más polémicas de la Copa del Rey, en donde Barcelona y Real Madrid se medirán por el título en un marco inesperado, en donde se ha estimado en las últimas horas que el cuadro 'merengue' no podría llegar a jugar la final tras una serie de inconvenientes que se presentaron con el juez central del compromiso Ricardo de Burgos Bengoetxea.

El juez de 38 años expuso este viernes 25 de abril la presión que había tenido en los últimos días él y su familia, con una serie interminable de críticas en donde los mayores perjudicados empezaban a ser sus propios hijos. Las declaraciones de Burgos no habrían agradado del todo al Real Madrid y el problema habría crecido cada vez más y más, hasta el punto en el que se empezó a hablar de la no participación del equipo de Ancelotti en la final, hecho que "no le quita el sueño" a Hansi Flick, quien en sus declaraciones previas al duelo se enfocó en hablar de las fortalezas del equipo y el regalo que le quieren dar a los hinchas.

Declaraciones de Hansi Flick previo al duelo ante Real Madrid en la final de la Copa del Rey

El entrenador del Barcelona, el alemán Hansi Flick, destacó este viernes en Sevilla, donde el sábado disputa la final de la Copa del Rey ante el Real Madrid, que quieren "luchar por todos los títulos" y que ese es el "objetivo" que se plantearon en el inicio de la temporada.



Preguntado por las declaraciones que pocas horas antes habían hecho en esta misma sala los árbitros de la final, Ricardo de Burgos Bengoechea (principal) y Pablo González Fuertes (VAR), quienes se quejaron y lamentaron la presión que los colegiados reciben en el fútbol español, dijo que para él "esto es un deporte, es un juego".



"Es nuestra responsabilidad proteger a los jugadores y a todo el mundo. Sobre el terreno de juego hay decisiones, pero después del partido hay que dejarlo todo atrás. Los aficionados quieren ver a los jugadores y necesitamos a los árbitros. Ya lo dije hace muchos menes que tenemos que cuidarlos todos los clubes y también los jugadores", argumentó.



El técnico alemán resaltó que ante el Real Madrid no existe la condición de "favoritos" y que el Barcelona tiene "un equipo muy joven y esta final es una gran experiencia" ante "uno de los mejores equipos del mundo", por lo que en su equipo quiere "que llegue mañana, empezar y luchar por el título".

