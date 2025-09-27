Actualizado:
Mié, 24/09/2025 - 13:00
A. Melilla vs Palma del Río: partido en vivo por la fecha Preliminary Round de Copa del Rey 2024 - 2025
A. Melilla se enfrenta a Palma del Río, en Copa del Rey 2024 - 2025
A. Melilla se enfrenta a Palma del Río por Copa del Rey 2024 - 2025 este 27 de septiembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
A. Melilla vs Palma del Río: número de goles marcados y partidos jugados
Fuente
Antena 2