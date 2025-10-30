Cargando contenido

Hola, aún no ha pitado el juez, mientras inicia el partido, te invitamos a ver las estadísticas.
Puerto Vega vs Celta
Copa del Rey 2024 - 2025
Actualizado:
Lun, 27/10/2025 - 13:00

Puerto Vega vs Celta de Vigo: partido en vivo por la fecha 1st Round de Copa del Rey 2024 - 2025

Puerto Vega se enfrenta a Celta de Vigo, en Copa del Rey 2024 - 2025

Puerto Vega se enfrenta a Celta de Vigo por Copa del Rey 2024 - 2025 este 30 de octubre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Puerto Vega vs Celta de Vigo: número de goles marcados y partidos jugados

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Transmisión en vivo

Imagen

Puerto Vega

Imagen
Celta de Vigo

Celta de Vigo

Imagen

Copa del Rey

Cargando más contenidos

Fin del contenido