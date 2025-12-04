Actualizado:
Lun, 01/12/2025 - 15:00
Sant Andreu vs Celta de Vigo: partido en vivo por la fecha 2nd Round de Copa del Rey 2024 - 2025
Sant Andreu se enfrenta a Celta de Vigo, en Copa del Rey 2024 - 2025
Sant Andreu se enfrenta a Celta de Vigo por Copa del Rey 2024 - 2025 este 04 de diciembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Sant Andreu vs Celta de Vigo: número de goles marcados y partidos jugados
Fuente
Antena 2