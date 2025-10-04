Cargando contenido

Hola, aún no ha pitado el juez, mientras inicia el partido, te invitamos a ver las estadísticas.
Universitario vs Int. Valdemoro
Copa del Rey 2024 - 2025
Actualizado:
Mié, 01/10/2025 - 14:00

Universitario vs Int. Valdemoro: partido en vivo por la fecha Preliminary Round de Copa del Rey 2024 - 2025

Universitario se enfrenta a Int. Valdemoro, en Copa del Rey 2024 - 2025

Universitario se enfrenta a Int. Valdemoro por Copa del Rey 2024 - 2025 este 04 de octubre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Universitario vs Int. Valdemoro: número de goles marcados y partidos jugados

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Transmisión en vivo

Imagen
Universitario

Universitario

Imagen

Int. Valdemoro

Imagen

Copa del Rey

Cargando más contenidos

Fin del contenido